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Политика
Лидер НАУ Латушко хочет "подарить" Лукашенко Нюрнбергский трибунал

Лидер НАУ Латушко хочет "подарить" Лукашенко Нюрнбергский трибунал

Оппозиционер считает, что лучшим подарком на день рождения Лукашенко станет международный трибунал.
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Бывший белорусский министр и дипломат Павел Латушко, лишенный чинов и рангов за поддержку оппозиции летом прошлого года, записал для президента Александра Лукашенко как бы праздничное видеообращение. Политик поздравил главу государства, которого он обычно называет нелегитимным диктатором и узурпатором власти, с днем рождения.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Напомним, 30 августа Александру Григорьевичу исполнилось 67 лет, 27 из которых Батька стоит во главе Белоруссии. Руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" хочет "подарить" Лукашенко на праздник Нюрнбергский трибунал.

"В день рождения, как принято, дарят подарки. Убежден, что лучшим подарком для узурпатора, который ему еще пока никто не дарил, станет правосудие", – иронизировал Латушко.

Политик подчеркнул, что оппозиция ускоренными темпами работает над тем, чтобы Лукашенко признали террористом. Для этого будет организована специальная конференция в немецком городе Нюрнберг. Место, как отметил Латушко, выбрано не случайно. После Второй Мировой войны там судили военно-политическое руководство нацистской Германии.

По словам оппозиционера, белорусский президент может быть привлечен к международному трибуналу. Латушко отметил, что эту идею поддерживают представители ОБСЕ, которых он не назвал.


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Фото: president.gov.by
Автор: 31 августа 2021, 14:48 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник
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