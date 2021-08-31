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Политика
Лукашенко любит не Белоруссию, а власть – аналитик Рудковский

Лукашенко любит не Белоруссию, а власть – аналитик Рудковский

Эксперт охарактеризовал отношение Лукашенко к власти крылатой фразой "любимую не отдают".
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Аналитическая компания BISS презентовала исследование о состоянии дел и перспективах развития Белоруссии. Эксперты попытались выяснить причины и последствия политического кризиса в республике. Естественно, центральной фигурой исследования стал президент Александр Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Директор аналитического центра Петр Рудковский уверен, что Лукашенко любит не Белоруссию, а свою собственную власть. В интервью порталу "Белорусский партизан" он охарактеризовал отношение главы республики к власти известной фразой "любимую не отдают".

По мнению аналитика, прошлогодние события в Белоруссии являлись "протестом против фальсификаций выборов" ради защиты демократических ценностей. Рудковский заявил, что белорусское общество устало от "авторитарного" управления Лукашенко в течение четверти века. Он предложил альтернативных президентов для Белоруссии: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико или Валерия Цепкало.

Эксперт подчеркнул, что белорусские события нельзя считать попыткой государственного переворота, как это трактует Лукашенко. По его словам, протесты граждан – это очередной этап для "преодоления авторитаризма и перехода к демократии".

Кроме того, Рудковский отметил, что Лукашенко не видит никакого политического кризиса. Президент Белоруссии может искренне полагать, что идет борьба с "ненавистным" Западом, считает аналитик.

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Фото: Alex Halada / APA Picturedesk / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 12:07 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость840356
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А ктож её-Власть не любит то,все её любят,и все хотят,денег и мирового господства,что те же Звёзды-Идиоты,что Депутаты тоже Идиоты,что явно Политики и много ещё кто?!!Блин прямо среди каких то Супер-Злодеев-Учёных-Докторов Зло живём?!!
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