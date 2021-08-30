В Польше назвали местью режима Лукашенко увеличение числа нелегалов из Белоруссии

В понедельник утром, 30 августа, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский встретился с полицейскими, которые отправятся в Литву для поддержки местных служб. Глава ведомства отметил, что сотрудники польских правоохранительных органов будут поддерживать деятельность, которая связана с безопасностью и защитой суверенитета соседнего государства.
Каминьский сообщил, что так Польша ответила на запрос Литвы о помощи в охране границы, поскольку миграционный кризис усугубляется. По словам польского министра, увеличение числа нелегалов из Белоруссии – это месть режима Александра Лукашенко за то, что западные страны помогли представителям белорусской оппозиции.
Напомним, миграционный кризис наблюдается на границах Европейского союза и Белоруссии с мая 2021 года. Люди из стран Ближнего Востока и Африки ищут убежище в странах Европы. Ситуация усугубилась на фоне происходящего в Афганистане.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Лукашенко обвинил Польшу в эскалации пограничного конфликта. По словам главы государства, польские власти используют беженцев из Афганистана для переброски на границу с Белоруссией.
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