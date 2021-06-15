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Политика
Эксперт Золотарев: Путин обсудит с Байденом вопрос о расширении НАТО за счет Украины

Эксперт Золотарев: Путин обсудит с Байденом вопрос о расширении НАТО за счет Украины

Путин не хочет повторения ошибок 90-х, поэтому обсудит с Байденом в Женеве вопрос расширения НАТО за счет Украины
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На встрече лидеров России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая пройдет 16 июня в Женеве, будет обсуждаться вопрос о расширении НАТО за счет Украины. Об этом рассказал украинский политолог Андрей Золотарев в эфире интернет-канала "КРТ".

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По мнению эксперта, Владимир Путин не намерен допускать повторения ошибок российских властей, которые в 90-е годы поверили, что северо-атлантический блок не будет расширяться. Золотарев подчеркнул, что президент России не верит в формальные гарантии НАТО о том, что альянс не будет расширяться за счет вступления Украины.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что депутат Государственной Думы Михаил Маркелов напомнил о договоренностях между НАТО и президентом СССР Михаилом Горбачевым, исходя из которых, военный альянс не должен был двигаться на Восток. Украинский политолог заметил, что северо-атлантический блок не сдержал свои обещания. НАТО расширилось, приняв в свой состав прибалтийские страны: Латвию, Литву и Эстонию.

Андрей Золотарев также подчеркнул, что эти государства особо не повлияли на баланс сил, потому что имеют незначительный военный потенциал. Меж тем, он отметил, что сам факт вступления прибалтийских "тигров" в НАТО весьма показателен. В этой связи, очевидно, что Путин и Байден обсудят вопрос о расширении НАТО за счет Украины, потому что России нужны серьезные гарантии, а не очередные формальные заявления.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 09:10 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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