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Политика
"Наладить прямой диалог": Путин рассказал об ожидаемых результатах встречи с Байденом

"Наладить прямой диалог": Путин рассказал об ожидаемых результатах встречи с Байденом

Российский президент Владимир Путин рассказал, каких результатов ждет от двусторонних переговоров с американским коллегой Джо Байденом. Глава России уверен: их встреча нужна, как минимум, для восстановления личных контактов и прямого диалога.
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Об этом российский президент заявил в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин". По его словам, налаживание личных контактов уже стало бы показателем эффективности этого саммита. Он подчеркнул, что целый ряд вопросов представляет интерес для обеих сторон, поэтому результатом встречи может стать и появления механизмов взаимодействия Москвы и Вашингтона по этим векторам.

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При этом Владимир Путин посоветовал слишком не радоваться тому, что уровень негативной риторики в адрес России со стороны Соединенных Штатов в последние дни сильно снизился.

Есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать, — заявил Владимир Путин.

Среди вопросов, представляющих общий интерес для американской и российской сторон, он назвал стратегическую стабильность, окончание региональных конфликтов и решение глобальных экологических проблем.

По словам российского лидера, саммит можно будет назвать не прошедшим даром в том случае, если будут созданы механизмы взаимодействия по этим направлениям.

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Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com/
13 июня 2021, 18:07 Источник: RT ✓ Надежный источник

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