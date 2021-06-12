Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Немецкий политик Хабек заявил о лишении Украины шанса вступить в Евросоюз
Взялась за старое: народ ахнул от вида вышедшей в свет Пугачевой
"Срамота": опозорившуюся Валерию высмеяли всей страной на "Первом канале"
Вскрылся подлый обман Михалкова: Как он мог
партнеры
Суббота
12 июня
Лента новостей
18:42
Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова
18:12
В оперштабе объяснили введенные в Москве ограничения против коронавируса
18:09
За волосы Ивлеевой назначили цену
18:07
Беременная Арзамасова подвергла нерожденного ребенка опасности
18:07
Домработница Макеевой трудилась в адских условиях
18:05
Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом
17:53
Веселую вдову Зудину застукали за поцелуями с молодым артистом
17:53
Рудковская показала 8-месячного сына
17:45
Поргина поведала щекотливую историю о Смоктуновском
17:35
Забавы российского блогера-миллионника закончились уголовным делом
17:34
Назло всем: Бузова станет постоянной актрисой МХАТа
17:22
Российский флаг запустили в стратосферу
17:11
Бывший муж Бузовой вновь стал отцом: Моя птичка
17:04
Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина рассказала о тяжелой реабилитации
16:51
Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак
16:47
Елизавета II схватила меч на приеме для лидеров государств
16:44
Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день
16:30
Почему жена тяжелобольной звезды сериала "Убойная сила" вынуждена считать каждую копейку
16:04
Эксперт Акопов раскрыл смысл разговора Байдена с Зеленским: Тактическая победа
15:56
Собянин продлил выходные для ослабления скорости распространения коронавируса
15:45
Боярский поставил на кон главную ценность
15:31
Наталья Орейро в кокошнике обратилась к россиянам в важный день
14:58
Работники "Норникеля" поздравили жителей страны с Днем России
14:52
Путин поздравил граждан с Днем России
13:45
"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной
13:43
Почему Путин согласился на встречу с Байденом? Отвечает Песков
13:26
Вид 76-летней Вертинской потряс народ: Как такое возможно?
13:16
"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса
13:07
"Лечит любые раны": Усыпанная деньгами Самойлова закрыла глаза на измены
12:58
Политолог Скачко сравнил Украину со странами Африки
12:45
"Насладились позором?": родственники Бузовой явились на громкую премьеру
12:34
В России умер шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту
12:21
Казанова шокировала откровениями о бурной молодости
12:06
Гонимая из МХАТа Бузова сцепилась с озлобленным Пригожиным: Кто кого?
12:04
Венедиктов о тяжелых последствиях для Лукашенко из-за задержания Протасевича: Изгнан из гестапо за жестокость
12:03
Муцениеце пристрастилась к пиву после громкого развода
11:55
Изгнанная из семьи Максакова взмолилась о пощаде: Меня выживают
11:29
Заявлено о серьезных проблемах у Собчак после скандальной выходки: Подписала себе приговор
11:24
Исчезнувшего сына Моргунова обнаружили в могиле матери
11:19
"Хочется уйти в тень": Бородина с трудом переживает кризис в отношениях
11:11
Американский журналист задал неудобный вопрос Путину после громких слов Байдена
10:55
Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась
10:47
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
10:39
Молодая жена Бондарчука впервые показала себя после родов
08:00
В Сети всплыло фото кричащего от счастья Задорнова с молодой красоткой
04:01
Нищие актеры в гневе из-за баснословного гонорара выскочки Бузовой: Дискриминация
02:03
"Перестань": дети Кейт Миддлтон замучились от увлечения герцогини
00:03
"Уровень нетерпимости зашкаливает": плюющей на соседей Гвердцители поставили диагноз
22:08
Эксперт Муратов: Зеленский втоптал себя в политическую грязь
22:03
52-летняя Варум призналась в серьезной зависимости
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нет сил и слов": во МХАТе избавились от воющей Бузовой
"Большего позора не видел": возомнившую себя актрисой Бузову втоптали в грязь
Оказавшаяся на грани Рынска рискует остаться на улице с годовалой дочерью: Плохо с сердцем
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
В предвкушении позора: первые кадры со спектакля с Бузовой шокировали народ
Взбесившая россиян Бузова пообещала чаще выходить на сцену
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом

Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом

На переговоры в Женеву президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин приедут, чтобы прощупать личный человеческий настрой друг друга.

Продолжение: Реакцию Путина на оскорбление Байдена оценили: Умен и тщательно подбирает слова
прочитано 246 раз

Такое мнение озвучил обозреватель издания "РИА Новости" Петр Акопов. По его словам, это настоящие цели американского и российского лидеров на грядущем саммите. При этом их позиции в большинстве вопросов, стоящих на повестке переговоров, и так известны.

ПО ТЕМЕ

Эксперт Ищенко о сути разговора Байдена с Зеленским: Не беспокойся, дурак

Аргентинские политики обратились к россиянам в праздничный день

 Джозеф Байден

Джозеф Байден 46-й президент США

Акопов отметил, что Джо Байден, скорее всего, намерен показать, что он жесткий парень, и за его спиной вся мощь единого Запада. В свою очередь, Владимир Путин будет бить в определенные точки так, чтобы показать, что никакого единства у Запада нет. По мнению эксперта, российский президент будет подначивать американского коллегу на то, что у того нет такой армии, какую он пытается изобразить.

Важная часть российско-американской повестки — украинский вопрос, отметил обозреватель. На саммите она будет в основном посвящена прощупыванию личного настроя друг друга.

Акопов напомнил, что в 2011 году в Москве Владимир Путин и Джо Байден уже встречались. Тогда они проговорили около двух часов. По словам эксперта, тот разговор был "нехорошим". Теперь политики предпримут попытку познакомиться заново, постараются понять друг друга. Поэтому темами для обсуждения на грядущих переговорах может стать что угодно — от иранского вопроса до Кореи, Украины и так далее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 18:05 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Хитрая Ротару утерла нос: Пугачева с треском провалилась

Примадонна сдала позиции
Шоу-бизнес

"Владею профессиональным срачем": Собчак резко ответила Киркорову и Крапивиной

Недавно между звездами разразился скандал

Шоу-бизнес

Исчезнувшего сына Моргунова обнаружили в могиле матери

Он недавно пропал
Шоу-бизнес

Казанова шокировала откровениями о бурной молодости

Звезда вспомнила юные годы

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+