Политолог Акопов рассказал о стратегии Путина на переговорах с Байденом

На переговоры в Женеву президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин приедут, чтобы прощупать личный человеческий настрой друг друга.

Такое мнение озвучил обозреватель издания "РИА Новости" Петр Акопов. По его словам, это настоящие цели американского и российского лидеров на грядущем саммите. При этом их позиции в большинстве вопросов, стоящих на повестке переговоров, и так известны.

Акопов отметил, что Джо Байден, скорее всего, намерен показать, что он жесткий парень, и за его спиной вся мощь единого Запада. В свою очередь, Владимир Путин будет бить в определенные точки так, чтобы показать, что никакого единства у Запада нет. По мнению эксперта, российский президент будет подначивать американского коллегу на то, что у того нет такой армии, какую он пытается изобразить.

Важная часть российско-американской повестки — украинский вопрос, отметил обозреватель. На саммите она будет в основном посвящена прощупыванию личного настроя друг друга.

Акопов напомнил, что в 2011 году в Москве Владимир Путин и Джо Байден уже встречались. Тогда они проговорили около двух часов. По словам эксперта, тот разговор был "нехорошим". Теперь политики предпримут попытку познакомиться заново, постараются понять друг друга. Поэтому темами для обсуждения на грядущих переговорах может стать что угодно — от иранского вопроса до Кореи, Украины и так далее.