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Политика
Володин предложил закрепить обязательства депутата перед избирателями

Володин предложил закрепить обязательства депутата перед избирателями

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил с инициативой юридически зафиксировать обязательства, взятые депутатами во время избирательной кампании. Это позволит реализовать их более системно в будущем, считает председатель ГД.
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Депутат не имеет права забывать о проблемах, с которыми к нему обращаются избиратели, подчеркнул Володин. "Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», – отметил спикер.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

После избрания нового состава Госдумы можно создать общий прозрачный массив предложений избирателей, считает председатель ГД. "Чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте», – сказал Володин.

Обязательства депутата перед избирателями можно закрепить в законе о статусе народного избранника или Регламенте Госдумы, полагает спикер. В будущем это позволит решать такие вопросы более системно, в том числе посредством инициатив в федеральных законах, обращений к органам исполнительной власти разных уровней.

Володин уверен: эффективноcть работы парламентария от этого только вырастет, а демагогии станет меньше. "Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», — указал спикер.

В каждом созыве ГД есть случаи, когда народные избранники забывают о данных обещаниях, посетовал председатель Госдумы. Решение о закреплении обещаний будет ко многому обязывать парламентариев, убежден спикер.

"Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге в том числе повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной», — подытожил Володин.

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Автор: 28 февраля 2021, 10:12 Источник: Пресс-служба Государственной Думы ✓ Надежный источник

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