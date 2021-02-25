Володин: Выборы в Киргизии были более открытыми, чем в США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 25 февраля, встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Это первый визит главы республики в Россию.



Председатель ГД выразил уверенность, что встреча придаст импульс отношениям России и Киргизии. Володин поздравил Жапарова с избранием на пост президента.

Спикер напомнил, что российские наблюдатели принимали участие в выборах. "Все пришли к мнению, что их конкурентность, открытость и легитимность были на высоком уровне", – отметил председатель Государственной Думы.

Выборы в Киргизии были более открытыми, чем в США, уверен Володин.

"Соединенные Штаты всегда предлагали учиться у них, теперь им надо поучиться у вас", – обратился Володин к Жапарову.

Спикер указал на важность развития отношений между профильными комитетами парламентов России и Киргизии и укрепления взаимодействия в рамках ОДКБ, СНГ и ЕврАзЭС. Володин напомнил о крепких исторических и культурных связях двух стран.

"Нам важно, чтобы мы лучше понимали другу друга, чтобы на межпарламентских форумах мы занимали совместную позицию. Это будет укреплять те решения, которые мы принимаем вместе", – сказал спикер ГД.

Укреплению отношений двух стран служит и официальный статус русского языка в Киргизии, указал председатель Государственной Думы. По его словам, это дает новые возможности для граждан республики.

"Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь, в нашей стране", – уверен Володин.

Напомним, что 7 декабря спикер Госдумы встретился с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Талантом Мамытовым. Они обсудили сотрудничество парламентских комитетов, новую конституцию Киргизии и статус русского языка в республике.