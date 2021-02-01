Володин сообщил об укреплении российских позиций в ПАСЕ

В зимнюю сессию сформировалось устойчивое большинство, которое выступает против нападок на российскую делегацию, констатировал Володин. Попытки сорвать работу депутатов и сенаторов провалились, добавил спикер.
С момента возвращения России в ПАСЕ позиции нашей страны сильно укрепились, считает председатель ГД. Большинство в ассамблее настроено на конструктивный диалог, отметил Володин в беседе с журналистами.
"Со своей стороны будем поддерживать контакты. С приближением выборов в Государственную Думу провокации в отношении России будут увеличиваться, мы должны быть готовы к этому", – указал председатель ГД.
По его словам. российские парламентарии намерены использовать площадку ПАСЕ для обмена законодательным опытом. Кроме того, депутаты и сенаторы будут обсуждать нарушения прав человека крупными IT-компаниями.
Зимняя сессия ПАСЕ проходила 26-28 января в Страсбурге. Российскую делегацию возглавлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Депутаты и сенаторы долго разъясняли свою позицию коллегам и добились, чтобы полномочия нашей делегации были полностью подтверждены, отметил законодатель.
Участие российских парламентариев в зимней сессии ПАСЕ Толстой оценил как победу. Если бы полномочия нашей делегации не подтвердились, она бы покинула ассамблею, отметил депутат. "И это вызвало бы новый институциональный кризис в Совете Европы", – заявил законодатель.
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