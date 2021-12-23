Володин: Парламентариям России и Белоруссии важно работать на конечный результат

Для законодательного обеспечения союзных программ, утвержденных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, парламентариям двух стран нужно самоорганизоваться и работать на конечный результат. Об этом в ходе второго заседания 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России заявил спикер Госдумы и председатель собрания Вячеслав Володин.

