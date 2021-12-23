Володин: Парламентариям России и Белоруссии важно работать на конечный результат

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Четверг
23 декабря
Лента новостей
20:20
Метеоролог высказался о причинах возникновения "алмазной пыли" в Москве
19:49
День Мины Красноречивого: народные приметы 23 декабря
19:41
В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
19:27
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали лицо дочери
18:49
С дочерью покойной Началовой случилась беда
18:09
Кардинально преобразившаяся Орбакайте заговорила о беременности
18:04
Наркотическая зависимость, обнищавших театр и жизнь с 15-ю старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
18:01
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
17:49
"Мы на свадьбу": Певица Слава с женихом устроила ажиотаж
17:36
Уже не та: издающая странные звуки Спирс оголила грудь
17:33
Неделями не видел детей: Сергей Жуков поведал о непростых временах для его семьи
17:30
"Незабываемые впечатления": Чудом выжившая МакSим порадовала чужих детей
17:28
50-летняя Кудрявцева сообщила о поворотном событии в жизни дочери
17:17
Полный трэш: Асмус с черными синяками под глазами напугала россиян
17:14
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
16:54
"Вот это да!": Пасынок подсунул Макеевой сюрприз с подвохом
16:45
"Агата, не бери": Муцениеце умоляют не прощать кусающего локти Прилучного
16:33
Стало известно о смерти звезды "Улиц разбитых фонарей": тяжелая болезнь
16:08
Грудастая Семенович получила приз за большие заслуги
16:06
"Есть риски": неожиданный поворот в истории Панина с дочерью
16:05
"Плодовитая" Костенко обратилась к народу после слухов о новом романе Тарасова
16:01
Путин заявил о необходимости индексировать пенсии по фактической инфляции
15:58
"Не отпустила": Ивлеева рефлексирует по поводу развода с Элджеем
15:39
Путин высказался о нищих украинских пенсионерах: Плюются в экран
15:39
Чем сейчас занимается взрослая дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук
15:39
Публика ахнула при видео превратившейся в Бабу-Ягу Степаненко
15:33
"3-4 миллиона долларов": Собчак похвасталась баснословными заработками
15:21
"Да пошла она!": Салтыкова сцепилась с Ветлицкой в мерзкой перебранке
15:18
В Королеве орудуют похитители чугунных люков
15:07
"Будешь гореть в аду": экс-возлюбленную Тимати оплевали
14:49
Путин предложил назначить его адвокатом Деда Мороза
14:39
Увеличивает шансы: Почему Собчак появилась на пресс-конференции Путина вся в красном
14:35
"Вина доказана": Рудковская добилась уголовного дела из-за статьи о Гном Гномыче
14:34
"Не сиди на жопе ровно": зажиточный Ярушин из "Универа" пнул ноющих из-за денег звезд
14:32
Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок
14:08
"Боль пронзила адская": Анастасия Стоцкая о неудачах во время спектакля
13:57
"Идите вы подальше, плевать мы хотели": Путин о действиях США и НАТО в отношении России
13:49
"Размозжу ему башку!": Припавший к бутылке Успенский бросался на ребенка среди ночи
13:47
Путин ответил на вопрос о лучшем для жизни городе России
13:30
"Сделана операция": отекшую Васильеву поймали
13:22
Принц Гарри и Маркл провели тайный религиозный обряд над дочерью
13:21
"Отличная новость!": возлюбленную Козловского Акиньшину засняли в роддоме с младенцем на руках
13:20
"Зависимость разрушает": Появилась информация о состоянии освободившегося Лепса
13:17
"Это просто ужасно": Путин о вакцинации и наказаниях для антипрививочников в России
13:17
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
13:17
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
12:54
Путин пообещал россиянам рост пенсий и социальных выплат
12:40
Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
12:36
"Нужен коллективный иммунитет": Путин о полной вакцинации населения России
12:36
Путин назвал уровень спада российской экономики из-за ковида
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Какой стыд": 67-летнего Крутого заклеймили из-за забеременевшей юной красотки шоу "Голос"
"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
Три бутылки водки за вечер, мысли о суициде и одинокая старость: как живет брошенная жена Лещенко
Бузову припечатали за позорное обращение к бывшему мужу: Ситуация для бабы не меняется
Похабные снимки, свадьба с чернокожим и проколотые соски напоказ: в кого превратилась дочь Урганта
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин: Парламентариям России и Белоруссии важно работать на конечный результат

Володин: Парламентариям России и Белоруссии важно работать на конечный результат

Для законодательного обеспечения союзных программ, утвержденных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, парламентариям двух стран нужно самоорганизоваться и работать на конечный результат. Об этом в ходе второго заседания 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России заявил спикер Госдумы и председатель собрания Вячеслав Володин.
прочитано 100 раз

Парламентарии обсудили изменение структуры Парламентского собрания. Образуется 12 комиссий: по труду и социальной политике, по аграрным вопросам, бюджету и налогам, информационной политике, безопасности и обороне, международным делам, энергетике и транспорту, молодежной политике и другие.

ПО ТЕМЕ

Володин: Для реализации программ Союзного государства нужно принять около 400 законов

Володин избран главой Парламентского собрания Союзного государства

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин призвал парламентариев двух стран обеспечить законодательную реализацию повестки, поддержанной президентами. Для этого важна самоорганизация, подчеркнул спикер.

"И то решение, которое сегодня принято по структуре, — это начало большой работы", – сказал он.

В следующем году парламентариям нужно работать на конечный результат и оправдать доверие граждан, добавил Володин.

Ранее спикер сообщил, что для реализации 28 программ Союзного государства нужно принять около 400 законодательных актов. Предстоит еще многое сделать, прежде всего в экономике и социальной сфере, говорил Володин.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 23 декабря 2021, 19:55

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару

20-летняя София активно устраивает личную жизнь
Шоу-бизнес

Баснословные деньги: Бородина вручила шестилетней дочери неприлично дорогой подарок

Обнародованы кадры
Шоу-бизнес

"Зависимость разрушает": Появилась информация о состоянии освободившегося Лепса

Эксперт высказал мнение

Шоу-бизнес

Перенесшей тяжелую операцию Хлебниковой дали неутешительный прогноз

Певица находится в больнице

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
В Королеве орудуют похитители чугунных люков
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+