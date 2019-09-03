Народ в шоке от смерти в семье Тимошенко

В украинских СМИ появилась информация о том, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустила очередное заседание Верховной рады из-за смерти близкого родственника. Некоторые журналисты уточнили, что политик потеряла мать.

"Насколько мы знаем, в ее семье горе. И по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами. Наши искренние соболезнования", – объяснил журналистам отсутствие на заседании парламента лидера фракции "Батькивщина" ее соратник Валентин Наливайченко.

Он добавил, что позже политик сама раскрое все подробности, если сочтет это необходимым. Однако некоторые украинские журналисты решили не дожидаться слов Юлии Тимошенко и выступили с громким заявлением. Дмитрий Городон со страниц своего издания со ссылкой на Савика Шустера сообщил, что не стало матери Тимошенко.

Эту информацию подхватили и ряд других СМИ на Украине, передает издание "Политнавигатор". Однако оказалось, что украинские журналисты запустили фейк. У Юлии Тимошенко действительно умерла родственница, однако не мать, а двоюродная сестра.

Пользователи Сети с почтением отнеслись к семейной трагедии политика и отметили, что сочувствуют Юлии Тимошенко. Однако они не могли не отметить, что ситуация с ложным сообщением о смерти матери политика как нельзя лучше характеризует информационное пространство Украины.

Дескать, в стране происходит какое-то событие, которое в лучшем случае весьма вольно интерпретируется работниками СМИ перед подачей аудитории. Как показала практика, журналисты могут банально выдумать детали и скормить их своим читателям не моргнув глазом.