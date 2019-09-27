"Были надежды": в России указали на причину бед Украины

Как бы громко и много украинские политики ни пытались убедить всех вокруг и самих себя в том, что Украина не имеет никакой связи с Россией и "русским миром", реальность говорит об обратном.
"Потому что общие корни, традиции, культурные и семейные ценности", – объяснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Были надежды, что с избранием нового президента вернется разум в головы руководителей Украины", – цитирует RT сенатора. Судя по тому, что вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба взялся говорить о необходимости разрыва с "русским миром" уже после прихода Владимира Зеленского, эти ожидания не оправдались.
При этом украинские политики словно не замечают, что чем активнее они пытаются порвать со своим историческим прошлым, тем больше бед сыплется на Украину. "Основная причина этих проблем заключается в том, что они пытаются оторваться от "русского мира", – подчеркнул Сергей Цеков.
Маразм крепчал... pic.twitter.com/ymPx5ziklF— Русский мир (@Russia_is_we) September 24, 2019
Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказал, почему, по его мнению, Евросоюз не спешит распахнуть свои объятия для украинцев. Дело в том, уверен он, что на Западе, да и на самой Украине страну до сих пор считают частью "русского мира". "Вот это нужно изменить! Нас должны перестать так воспринимать. Нужно самим перестать быть частью "русского мира", – подчеркнул он.
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