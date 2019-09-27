"Были надежды": в России указали на причину бед Украины

Заявление вице-премьер-министра Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрия Кулебы о том, что Киеву необходимо рвать все связи с Москвой и переставать быть частью "русского мира", прокомментировали в России. Именно подобные стремления, отметили в Совете Федерации, и являются главной причиной всех бед украинского народа и государства.



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