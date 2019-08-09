Окружение Зеленского встало на сторону Путина

Глава партии "Слуга народа", лицом которой является президент Украины Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков выступил с заявлением о необходимости выполнения минских договоренностей. О важности подобного подхода на протяжении нескольких лет последовательно рассказывала российская сторона, в том числе президент России Владимир Путин.

Несмотря на то, что с момента избрания Владимира Зеленского президентом Украины и его официального вступления в должность прошло уже достаточно времени, до сих пор не понятно, какой подход новый украинский лидер и его команда собирается использовать для мирного процесса в Донбассе. Многие эксперты сходятся во мнении, что бывший шоумен только прикрывается миролюбивой риторикой, однако на практике продолжает агрессивную политику своего предшественника Петра Порошенко.

Одновременно с этим специалисты отмечают, что выход из кризиса возможен только в том случае, если Киев будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом ранее неоднократно объявляла российская сторона на самых разных уровнях. В частности, о безальтернативности достигнутых в Минске договоренностей рассказывал президент России Владимир Путин. Соглашаться с ним начинают и политики из ближайшего окружения Владимира Зеленского.

"О чем можно сегодня с уверенностью говорить, так это о том, что мы должны двигаться в рамках минских договоренностей. Мы от этого не можем отойти", – цитирует RT главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. Он уточнил, что речь идет об отведении вооружения с линии фронта и о прекращении огня. "К сожалению, это точечно, но надо к этому стремиться и эту практику распространять на всю линию разграничения", – подчеркнул политик.

Отметим, подобным ответом соратник Владимира Зеленского попытался уйти на прямой вопрос журналистов об утверждении особого статуса для Донбасса. Таким образом, несмотря на наличие стремления к мирному решению кризиса, у команды президента Украины, судя по всему, пока нет целостного взгляда на ситуацию и детального плана действий.