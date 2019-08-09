Зеленский возмутил заявлением после конфуза в Турции

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян проанализировал тезисы, которые во время бизнес-форума в Турции озвучил Владимир Зеленский. Президент Незалежной показал, что слабо ориентируется не только в протоколе встреч на высшем уровне, но и в реалиях собственной страны.



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