Зеленский возмутил заявлением после конфуза в Турции

Владимир Зеленский пообещал обеспечить рост экономики Украины на 5-7%. Однако Владимир Омелян отметил, что подобные цифры озвучивали и до нового президента. И даже если этот показатель будет достигнут, для качественного изменения ситуации в стране необходим рост 10-15% в год.
Подобных планов у украинского лидера нет. По крайней мере, о таких цифрах он даже не заикнулся. Впрочем, еще больше эксперта заинтересовали заявления Зеленского о развитии инфраструктуры. У пользователей Сети его слова вызвали возмущение: судя по всему, глава Украины слабо понимает, о чем говорит.
"Президентом обещано увеличить количество реально действующих аэропортов до 15. Сейчас их уже 16. Транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено 50. То есть мы сократим их количество?" – спросил Омелян в Facebook.
Министр инфраструктуры Украины отметил, что в этой сфере есть другая проблема – недостаток самолетов у авиакомпаний для внутренних рейсов. О выходе из этой ситуации Зеленский также не обмолвился.
"Я не знаю, что такое президентское "обеспечить развитие пяти морских портов", но хотел бы напомнить: на Украине 13 морских портов", – добавил Омелян.
Еще пять портов находятся в российском Крыму – их украинские политики также любят записывать себе "в активы". Один порт есть и во Вьетнаме, подчеркнул эксперт. "Пять развиваем, а остальные закрываем, забываем, продаем, теряем?" – поинтересовался чиновник.
Также, судя по словам Зеленского, он хочет потратить на инфраструктуру страны на десять миллиардов долларов меньше, чем планировалось, и отремонтировать в два раза меньше дорог, заключил Омелян. Ранее пользователей Сети возмутило решение президента Украины о распродаже земель страны.
А в самом начале визита на бизнес-форум в Турции Зеленский попал в неловкую ситуацию. Украинский лидер запутался в своем маршруте в разгар церемонии у дворца президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он направился в противоположную от турецкого лидера в сторону, тогда как должен был вместе с ним заслушать рапорт офицеров.
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