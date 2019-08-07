Только попробуй: осмелевшему Зеленскому начали угрожать

Восстановить подачу воды в Крым Зеленскому не дадут те, кто
считает полуостров своей родиной. Об этом в эфире антироссийского телеканала
ATR сказала журналистка Лариса Волошина. "Против будут украинские патриоты.
Зеленский может получить очень серьезные акции протеста, если он хочет это
сделать", – пояснила она.
Но Волошина не исключила, что Киев может достигнуть договоренности с Москвой на основании результатов референдумов. Она напомнила, что Зеленский обещал проводить опросы населения по наиболее значимым темам.
"Думаю, что это попытка легализировать аннексию, потому что, как мы знаем, большинство украинцев не интересуются Крымом", - предположила журналистка.
Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией. До этого в регион ежегодно поступал миллиард кубометров днепровской воды.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявлял, что Зеленский в августе даст отмашку на возобновление подачи воды. С соответствующей просьбой к нему Кравчук обращался еще в апреле.
От водной блокады пострадал не только Крым, но и Херсонская область Украины. Местные власти объявили о надвигающейся экологической катастрофе.
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