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Политика

Хамоватый Зеленский публично плюнул в лицо украинцам

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной Владимир Зеленский дал пощечину всему украинскому народу, назначив командующим так называемой Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, известного антироссийскими взглядами. По словам экспертов, он отличается воинственностью, поэтому вряд ли стоит ждать мира в Донбассе. 
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Владимир Кравченко отличается от других украинских военачальников. "В его голове только война, только желание быть великим прославленным полководцем, таким украинским Наполеоном", – заявил в эфире телеканала "Россия 1" представитель оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

По его словам, назначенец Владимира Зеленского буквально помешан на войне. Генерал-лейтенант питает слабость к историческим реконструкциям и нередко в них участвует, рассказал Безсонов.

Кравченко также понимает важность информационной войны, которую анонсировал новый украинский лидер. Как отметил представитель ДНР, назначенец Зеленского уверен: для достижения побед в инфопространстве можно принести в жертву любое число военнослужащих. "Мы ничего хорошего от него не ждем", - резюмировал Безсонов.

Накануне сообщалось, что Зеленский сменил командующего так называемой Операцией объединенных сил в Донбассе. Руководителем группы войск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, известный антироссийскими взглядами. Таким образом украинский лидер избавляется от людей своего предшественника, полагают эксперты.

Прекращение боевых действий в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Однако спустя два с половиной месяца прогресса в этом вопросе не видно. Вместо этого президент Незалежной делает хамские выпады в адрес России. А украинские военные продолжают нарушать перемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики.

Автор: 7 августа 2019, 11:16
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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

СоболенкоГость
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ФОТО МЁРТВЫХ ОБГОРЕВШИХ ЖИВОТНЫХ В СИБИРИ ЗАЙЦЕВ ОЛЕНЕЙ И Т. Д..
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КАК ПОТУШИТЬ ПОЖАРЫ В СИБИРИ И СПАСТИ ЗАЙЦЕВ И ОЛЕНЕЙ??

Дело храбрых (2017) | Фильм в HD
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Драма, основанная на реальных событиях.
История о команде пожарных. В отряда принимают Брэндона Макдона. Парень безработный, вялый и злоупотребляет наркотиками, только что вышел из тюрьмы, но командир дает ему шанс. Остальные члены команды относятся к нему с недоверием. Брендон проходит тяжелые тренировки и несколько небольших возгораний. Команде удается спасти символ города реликтовое дерево «Большой можжевельник»
Ольга Скабейкина
Ответить
ЧЕТВЕРТЬ ДЕТЕЙ В РОССИИ ОКАЗАЛИСЬ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ.
СЛАВА ПУТЕНУ !😝😜😛
1

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