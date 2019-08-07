Хамоватый Зеленский публично плюнул в лицо украинцам

Владимир Кравченко отличается от других украинских
военачальников. "В его голове только война, только желание быть великим
прославленным полководцем, таким украинским Наполеоном", – заявил в эфире
телеканала "Россия 1" представитель оперативного командования
Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
По его словам, назначенец Владимира Зеленского буквально помешан на войне. Генерал-лейтенант питает слабость к историческим реконструкциям и нередко в них участвует, рассказал Безсонов.
Кравченко также понимает важность информационной войны, которую анонсировал новый украинский лидер. Как отметил представитель ДНР, назначенец Зеленского уверен: для достижения побед в инфопространстве можно принести в жертву любое число военнослужащих. "Мы ничего хорошего от него не ждем", - резюмировал Безсонов.
Донбасс продолжают обстреливать каждый день. Что только Зеленский не делает - и с шаурмой на камеру позирует, и с гантелями - но остановить войну это помогает не очень.— Голос Мордора (@spacelordrock) May 31, 2019
Накануне сообщалось, что Зеленский сменил командующего так называемой Операцией объединенных сил в Донбассе. Руководителем группы войск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, известный антироссийскими взглядами. Таким образом украинский лидер избавляется от людей своего предшественника, полагают эксперты.
Прекращение боевых действий в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Однако спустя два с половиной месяца прогресса в этом вопросе не видно. Вместо этого президент Незалежной делает хамские выпады в адрес России. А украинские военные продолжают нарушать перемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики.
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