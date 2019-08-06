Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко

"Спрашивают, что произойдет, если Порошенко больше не
вернется в Украину? Видимо, процесс выйдет в международную плоскость, и
фигурант многих дел станет объектом розыска со стороны Интерпола", -
написал бывший парламентарий на своей странице в Facebook.
Олейник отметил, что дело против Порошенко возбудила прокуратура Панамы. Бывшего президента подозревают в отмывании доходов от преступной деятельности. Если политика, недавно покинувшего Украину, объявят в розыск несколько стран, то спрятаться ему будет практически невозможно, уверен экс-парламентарий.
Олейник напомнил, что Порошенко ждут на допрос в Государственное бюро расследований Украины 12 августа. Конечно, бывший президент может не явиться, сославшись на проблемы со здоровьем, но бесконечно прятаться и "болеть" у него вряд ли получится, уверен бывший депутат.
"Тем более, что речь идет о преследовании не по политическим мотивам, а конкретным преступлениям экономического характера. А на Западе с этим всегда было строго", – резюмировал он.
На днях против Порошенко возбудили очередное, 13-е по счету уголовное дело. Его подозревают в отдыхе на Мальдивах в прошлом году по поддельным паспортам. Сообщалось, что на роскошный вояж тогдашний глава государства и его семья потратили полмиллиона долларов.
Также бывшего президента подозревают в узурпации власти, коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов. Кроме того, Порошенко уличили в давлении на судейский корпус: политик и люди из его окружения могли требовать вынесения выгодных им решений.
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