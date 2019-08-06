Объявлено о международном розыске сбежавшего Порошенко

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не удастся избежать ответственности за свои преступления. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, к деяниям экс-лидера Незалежной начали проявлять интерес другие страны.



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