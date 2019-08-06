Позорник Порошенко вляпался в чудовищный скандал

О новом уголовном разбирательстве против экс-президента
заявил юрист, бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Он активно добивается суда над Порошенко и конфискации его имущества.
Политолог, экономист Александр Дудчак полагает, что это не последнее дело против бывшего президента. "Но здесь важно даже не количество этих дел, а чтобы им был дан законный ход", – отметил эксперт в эфире радио Sputnik.
По его словам, путешествия по поддельным паспортам, тем более для главы государства, вещи недопустимые. Эксперт не исключил, что общественность еще многое узнает о деяниях Порошенко и его окружения. "То беззаконие, которое творилось при его правлении, должно все-таки получить свою оценку", – заключил Дудчак.
В феврале прошлого года появилась информация о роскошном отдыхе тогдашнего президента и его семьи на Мальдивах. Сообщалось, что глава государства проживал в пятизвездочном отеле и потратил на отдых полмиллиона долларов.
Позже информацию подтвердили невестка президента Юлия Порошенко. Кроме того, сообщалось, что украинский президент и его семья могли воспользоваться документами оперативного прикрытия, которые изготовили в Службе безопасности Украины. Сделано это было якобы потому, что в адрес Порошенко начали поступать угрозы.
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