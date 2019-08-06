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Политика

"Удар в спину": Лукашенко объявил войну Путину

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Отношения между Москвой и Минском накаляются. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет опасную игру, идя наперекор российским интересам, констатируют эксперты.   
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"Беларусь открыто объявила руководству России политическую войну", – пишет посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Бульба престолов". Авторы напомнили, что Лукашенко последнее время предпринял ряд шагов, которые вступают в полное противоречие с политикой Кремля.  

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Так, эксперты Telegram-канала отметили, что в конце июля в Минске прошел конгресс Свидетелей Иеговы* – запрещенной в России экстремистской организации. Современную Белоруссию авторы назвали "Меккой российский либералов". 

Помимо прочего, продолжает "Бульба престолов", Лукашенко выстраивает отношения с отдельными российскими регионами. По мнению авторов, интересы Кремля в таком случае игнорируются.   

"Интересно, как бы отреагировал Лукашенко, выстраивай Россия сепаратные отношения со, скажем, Могилевской областью. Вспомним ещё "грязную нефть" – и получим неиллюзорную угрозу национальной безопасности России", – отметили эксперты.  

Авторы Telegram-канала предупреждают: если Москва не возьмется за исправление ситуации, то получит "неожиданный, но предсказуемый удар в спину". "Частота взмахов кинжалом будет возрастать достаточно быстро, и к 2024 "спина" России будет представлять одну большую дыру", – резюмировали аналитики.  

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Отношения между Россией и Белоруссией резко обострились в прошлом году. Москва настаивает на тесном сближении двух стран в рамках Союзного государства. Лукашенко не спешит, надеясь выбить у Путина очередную финансовую помощь и скидки на энергоносители. 

* Организация запрещена на территории РФ

Автор: 6 августа 2019, 06:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

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