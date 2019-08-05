Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве

Украинский лидер обещал прекратить войну в Донбассе, поэтому
заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным,
отметил киевский политолог Михаил Погребинский. Вместе с тем Владимир Зеленский пока не
говорил, что готов поддержать особый статус региона, подчеркнул эксперт.
По его словам, если бы украинский лидер публично объявил о намерении предоставить автономию Донбассу и амнистировать ополченцев, Москва могла бы вести диалог с Киевом. "Он же, напротив, заявляет, что не собирается ничего этого выполнять, поэтому Москва ему и показывает: созревай вначале, а потом поговорим. Россия просто не намерена изображать процесс", – пояснил аналитик.
Зеленский находится у власти уже третий месяц, но пока со стороны украинского руководства не прозвучало никаких конструктивных предложений, посетовал эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Украинский президент не только не смягчил политику в отношении Донбасса, но стал действовать жестче, чем его предшественник Петр Порошенко, отметил политолог.
"Мы имеем дело с неопытностью нового руководства страны, которое считает, что такие встречи можно проводить ради самого факта встречи. При этом они неспособны даже сформулировать конкретные предложения", – цитирует эксперта "ПолитНавигатор".
Прорыва на переговорах в "нормандском формате" в таких условиях вряд ли стоит ожидать, прогнозирует Неменский. Зеленский использует встречи с представителями России, Франции и Германии исключительно для пропаганды, пытаясь объяснить продолжение войны "несговорчивой" позицией Москвы, подчеркнул аналитик.
Зеленский поздравил украинцев "с Днем Крещения Киевской Руси-Украины». Идиот pic.twitter.com/ZlgBd8s3UR— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) July 28, 2019
Прекращение боевых действий в Донбассе и начало переговоров было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Неудивительно, что наибольшее количество голосов начинающий политик набрал в юго-восточных регионах страны.
Однако исполнять предвыборные обещания президент Украины не спешит. Вскоре после его вступления в должность стороны заключили очередное перемирие в Донбассе, а спустя несколько дней оно было нарушено украинскими военными.
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