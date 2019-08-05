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Политика

Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press
Инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу в Кремле дали от ворот поворот. Москва призвала его начать выполнять предвыборные обещания, а не разбрасываться громкими, но пустыми заявлениями и угрозами.  
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Украинский лидер обещал прекратить войну в Донбассе, поэтому заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, отметил киевский политолог Михаил Погребинский. Вместе с тем Владимир Зеленский пока не говорил, что готов поддержать особый статус региона, подчеркнул эксперт.

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По его словам, если бы украинский лидер публично объявил о намерении предоставить автономию Донбассу и амнистировать ополченцев, Москва могла бы вести диалог с Киевом. "Он же, напротив, заявляет, что не собирается ничего этого выполнять, поэтому Москва ему и показывает: созревай вначале, а потом поговорим. Россия просто не намерена изображать процесс", – пояснил аналитик.

Зеленский находится у власти уже третий месяц, но пока со стороны украинского руководства не прозвучало никаких конструктивных предложений, посетовал эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Украинский президент не только не смягчил политику в отношении Донбасса, но стал действовать жестче, чем его предшественник Петр Порошенко, отметил политолог.

"Мы имеем дело с неопытностью нового руководства страны, которое считает, что такие встречи можно проводить ради самого факта встречи. При этом они неспособны даже сформулировать конкретные предложения", – цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

Прорыва на переговорах в "нормандском формате" в таких условиях вряд ли стоит ожидать, прогнозирует Неменский. Зеленский использует встречи с представителями России, Франции и Германии исключительно для пропаганды, пытаясь объяснить продолжение войны "несговорчивой" позицией Москвы, подчеркнул аналитик.

Прекращение боевых действий в Донбассе и начало переговоров было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Неудивительно, что наибольшее количество голосов начинающий политик набрал в юго-восточных регионах страны.

Однако исполнять предвыборные обещания президент Украины не спешит. Вскоре после его вступления в должность стороны заключили очередное перемирие в Донбассе, а спустя несколько дней оно было нарушено украинскими военными.

Автор: 5 августа 2019, 11:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сабуров В.И.
Ответить
Молодец, Зеленский. Нам бы такого президента !
Да я не хохол, я русская пьянь !
Ответить
22 млн нищих, а моськва все ржет!
1

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