Нахала Зеленского выставили на посмешище в Москве

Инициативам президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу в Кремле дали от ворот поворот. Москва призвала его начать выполнять предвыборные обещания, а не разбрасываться громкими, но пустыми заявлениями и угрозами.



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