Отдыхал по поддельному паспорту: вскрылись новые преступления бежавшего из Украины Порошенко

Портнов заверил, что уже в грядущий понедельник будет зарегистрировано новое заявление – об организации Порошенко в январе 2018 года незаконной переправки через границу группы лиц во время вылета на Мальдивские острова по чужим паспортам. Отмечается, что в рамках этого дела будет ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников, а также о получении судебных решений о доступе к их телефонным разговорам и коммуникациям.
Можно сказать, что это очередной гвоздь в крышку гроба Порошенко. Яма для его политической карьеры уже вырыта.
"Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых оффшоров", – написал Портнов в своем Telegramm-канале. Стоит отметить, что Государственное бюро расследований Украины возбудило против Петра Порошенко уже 12 уголовных дел.
Ранее сообщалось, что в декабре 2016 года Петр Порошенко отправил посредников в Москву и Вашингтон, чтобы обсудить гарантии безопасности. Взамен политик обещал вывести свою страну из войны.
Однако российская сторона усомнилась в искренности слов украинского лидера и отказала ему в помощи. Вашингтон тоже ответил отказом на просьбу Порошенко. Бизнесмену напомнили, что во время президентской гонки он активно поддерживал оппонентку Дональда Трампа – Хиллари Клинтон.
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