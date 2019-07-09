Лукашенко призвал ускорить интеграцию Белоруссии и России
Белорусский лидер рассказал о ходе интеграции с Россией в рамках Союзного государства. Он подчеркнул, что с Владимиром Путиным они пришли к соглашению о том, чтобы не ломать Союзное государство.
"Если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время", – цитирует RT Александра Лукашенко. Он подчеркнул, что в настоящее время этот договор не потерял своей актуальности.
Тем не менее, пожаловался президент Белоруссии, процесс идет недостаточно оперативно. По его словам, переговорная группа регулярно находит спорные вопросы. Москва, сетует Лукашенко, обещает их разрешить, однако в итоге ничего не происходит.
"Пообещали – забыли. Второй раз пообещали – забыли. То есть идет непонятное торможение этих процессов", – цитирует НСН Александра Лукашенко.
Лукашенко о поездке с Путиным на Валаам: Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, что сделано там pic.twitter.com/wjvqizl2Yx— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться на Валааме. Сообщалось, что во время закрытых переговоров они будут обсуждать процесс создания Союзного государства. Также встреча двух президентов назначена на 18 июля. Она состоится в Санкт-Петербурге и будет посвящена той же теме.
Тем временем журналисты рассказали, что за участие в интеграционных процессах в рамках Союзного государства Александр Лукашенко надеется на десять миллиардов долларов от Москвы в бюджет своей страны. Как подсчитал ранее бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, с 2000 по 2010 годы ежегодная финансовая поддержка братской республики обходилась российскому бюджету в сумму от сотен миллионов долларов до двух-трех миллиардов.
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