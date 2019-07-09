Спрятал в чемодан: Лукашенко втянули в мерзкий скандал с воровством
Экс-чиновник рассказал, что в девяностые появилась история о том, что будущий глава государства украл у стюардессы фен. Александра Лукашенко нарочно втянули в мерзкий скандал.
По словам Кебича, в 1994 году в его команде на выборах работал Владимир Заметалин, который впоследствии перешел в штаб Лукашенко. Именно он ради черного пиара и придумал инцидент с воровством.
Сейчас Кебичу неприятно вспоминать ту грязную историю. "У него получалось многое, но были такие времена, что если даже где-то и ошибся, то не надо его за это упрекать. Могу сказать о нем только хорошее: старательный и грамотный человек был", – цитирует экс-премьера страны белорусский портал Udf.by. "Это он запустил тогда "утку", что Лукашенко украл фен у стюардессы", – признался бывший чиновник.
Так, в разгар президентской кампании 1994 года в Белоруссии по телевидению вышел ролик, в котором кандидата на пост главы государства Александра Лукашенко обвиняли в краже фена у стюардессы. Сам с недоумением отвечал, что фен ему ни к чему, поскольку он лысый. К слову, черный пиар так и не сработал, люди не поверили.
Хотя депутат Верховного Совета от Оппозиции БНФ Сергей Наумчик утверждает, что инцидент с воровством все же был. В 1992 году группа чиновников и депутатов летала в Китай. Стюардесса пожаловалась Кебичу, что у нее пропал фен. Тогда премьер-министр попросил проверить у всех багаж, и якобы фен нашелся в вещах Александра Лукашенко.
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