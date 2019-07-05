Россияне взбунтовались против ушлого халявщика Лукашенко

Поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко может оставить братскую республику без российских денег. По словам экспертов, россияне против того, чтобы Москва спонсировала "хотелки" Минска.



В СМИ сообщалось, что за подписание дорожных карт об интеграции в рамках Союзного государства с Россией Лукашенко хотел получить в бюджет республики 10 миллиардов долларов от Москвы. Эксперты задаются вопросом: а откуда взять деньги на "хотелки" Батьки?



Авторы Telegram-канала "Бульба престолов" полагают, что дальнейшее спонсирование Москвой режима в Минске может ударить по стабильности внутри самой России. "В России до 70 % населения категорически против финансирования Беларуси, среди избирателей самого Путина таких больше", – отмечают эксперты.

Для чего российскому лидеру увеличивать число недовольных среди населения и создавать себе проблемы перед 2024 годом, задаются риторическим вопросом авторы Telegram-канала. Лукашенко, отмечают авторы, пользуется тем, что Россия боится потерять единственного союзника на западном направлении.

Однако Кремлю так или иначе придется выбирать между риском потерять благосклонность Батьки и риском роста недовольства среди населения. "Около 60% избирателей не видят никакой особой ценности в союзе РФ и РБ, их интересует больше финансовый вопрос. Соответственно, потеря "союзника" по большому счету никак не повлияет на рейтинг федеральной власти", - полагают аналитики.

Как подсчитал ранее бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, с 2000 по 2010 год ежегодная финансовая поддержка братской республики обходилась Москве от сотен миллионов долларов до 2-3 миллиардов. Сейчас эта цифра варьируется от пяти до шести миллиардов.

В феврале этого года Лукашенко захотел получить от России очередной кредит в 600 миллионов долларов. В Минске планировали направить его на погашение прошлых долгов перед Москвой. В настоящий момент долг соседней республики перед нашей страной составляет 6,5 миллиарда долларов.