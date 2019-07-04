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Политика

Двуличный Лукашенко лебезит перед Трампом после подарка Путину

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии уверен, что одной из главных задач внешней политики является построение дружеских отношений с Соединенными Штатами. Неиожиданное заявление Александр Лукашенко сделал в День независимости.
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В четверг белорусский лидер поздравил Дональда Трампа с днем принятия Декларации независимости США. Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время двум государствам удастся восстановить хорошие отношения. "Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", – подчеркнул глава страны.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Президент Белоруссии добавил, что следующим шагом в укреплении связей станет расширение штата посольств. "Дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", – заключил президент.

Заявление Александра Лукашенко прозвучало через несколько дней после встречи с Владимиром Путиным в Минске. Российский лидер прибыл в столицу на закрытие Европейских игр. Перед беседой глава Белоруссии вручил коллеге несколько подарков – горький шоколад, фигурку, изображающую дзюдоистов, панно из мореного дуба с медальонами, обозначающими 15 видов спорта, а также талисман игр – лисенка Лесика.

Напомним, что в 2006 году Соединенные Штаты ввели санкции против некоторых лиц и организаций в Белоруссии в связи с "нарушением прав человека" и "подрывом демократических институтов". После этого оба государства сократили штаты посольств. Роль послов взяли на себя временные поверенные в делах, передает РИА Новости.

Автор: Полина Крылова4 июля 2019, 20:43

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