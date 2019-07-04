Двуличный Лукашенко лебезит перед Трампом после подарка Путину
В четверг белорусский лидер поздравил Дональда Трампа с днем принятия Декларации независимости США. Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время двум государствам удастся восстановить хорошие отношения. "Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь", – подчеркнул глава страны.
Президент Белоруссии добавил, что следующим шагом в укреплении связей станет расширение штата посольств. "Дальнейшее построение конструктивных связей между Беларусью и Соединенными Штатами с возобновлением деятельности дипломатических представительств наших стран на уровне послов соответствует национальным интересам обоих государств", – заключил президент.
Заявление Александра Лукашенко прозвучало через несколько дней после встречи с Владимиром Путиным в Минске. Российский лидер прибыл в столицу на закрытие Европейских игр. Перед беседой глава Белоруссии вручил коллеге несколько подарков – горький шоколад, фигурку, изображающую дзюдоистов, панно из мореного дуба с медальонами, обозначающими 15 видов спорта, а также талисман игр – лисенка Лесика.
Напомним, что в 2006 году Соединенные Штаты ввели санкции против некоторых лиц и организаций в Белоруссии в связи с "нарушением прав человека" и "подрывом демократических институтов". После этого оба государства сократили штаты посольств. Роль послов взяли на себя временные поверенные в делах, передает РИА Новости.
Ведущей объяснили, почему она не скоро выйдет замуж
Герцогиня Кембриджская не могла стоять на ногах
Танцор убит случившимся
Тяжелая утрата для всех нас
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Скандал со свекровью
Сказал, что отвратительно готовлю
Как попросить справку перед сексом?
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
Астролог сказал, что мы несовместимы
Хочу на море.
Жесткий секс
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
аборт
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Не хочу работать, а муж заставляет
Секс с чернокожим
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Можно ли кормить сделанной грудью?
Темникова спала с Серябкиной
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Как перестать выносить мозг?