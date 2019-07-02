Народ взорвался из-за подношения Путину от Лукашенко
Перед началом переговоров президент Белоруссии вручил лидеру России горький шоколад. "Это шоколад, но без сахара. Растительный, но он горький", – обратился Александр Лукашенко к Владимиру Путину, указывая на коробку с плиткой шоколада. Российский лидер поблагодарил коллегу за подарок.
Многие пользователи отнеслись к презенту скептически. Они поинтересовались, из чего сделана сладость. "Знаменитые плантации какао-бобов под Гомелем. Там еще рядышком картофельные поля с креветками, а чуть южнее молочная река с яблочными берегами", "Это шоко, но без какао – на чистой бульбе, без сахара – но горький", – иронизировали комментаторы.
Некоторые читатели были возмущены подарком Александра Лукашенко. По их мнению, лидер Белоруссии мог преподнести более достойный подарок. "Шоколад без шоколада. Отвратно", "Отстой какой-то", – делились мыслями пользователи.
«Это шоколад, но без сахара. Растительный, но он горький»: Белорусская шоколадка для Путина pic.twitter.com/XpZsbBRjO1— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 июля 2019 г.
Материал дополняется.
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