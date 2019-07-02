Народ взорвался из-за подношения Путину от Лукашенко

Во время неформальной встречи Александр Лукашенко преподнес Владимиру Путину необычный подарок. Пользователи Сети раскритиковали странный презент главы страны.

Перед началом переговоров президент Белоруссии вручил лидеру России горький шоколад. "Это шоколад, но без сахара. Растительный, но он горький", – обратился Александр Лукашенко к Владимиру Путину, указывая на коробку с плиткой шоколада. Российский лидер поблагодарил коллегу за подарок.

Многие пользователи отнеслись к презенту скептически. Они поинтересовались, из чего сделана сладость. "Знаменитые плантации какао-бобов под Гомелем. Там еще рядышком картофельные поля с креветками, а чуть южнее молочная река с яблочными берегами", "Это шоко, но без какао – на чистой бульбе, без сахара – но горький", – иронизировали комментаторы.

Некоторые читатели были возмущены подарком Александра Лукашенко. По их мнению, лидер Белоруссии мог преподнести более достойный подарок. "Шоколад без шоколада. Отвратно", "Отстой какой-то", – делились мыслями пользователи.

«Это шоколад, но без сахара. Растительный, но он горький»: Белорусская шоколадка для Путина pic.twitter.com/XpZsbBRjO1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 1 июля 2019 г.

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