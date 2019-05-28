Уголовные дела довели до паники нервного Порошенко
Порошенко постепенно превращается из важного
государственного деятеля в фигуру судебной хроники. С таким заявлением выступил
бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Он активно
добивается уголовного преследования экс-президента.
Портнов подал уже четыре заявления против Порошенко и потребовал привлечь его к ответственности. В своем Telegram-канале он поделился новостью: бывшему президенту пришлось нанять адвоката. Значит, ему тревожно за свое будущее.
По словам Портнова, он и его команда и дальше будут добиваться ареста и суда над бывшим президентом. "Мы поможем с информационными поводами и перевоплощением фигуранта из морализаторского пафоса в уголовно-правовой”, – написал бывший соратник Виктора Януковича.
За последнюю неделю против Порошенко возбудили три уголовных дела. Его обвинили в госизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов и провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Портнов уверен: на Порошенко лежит вина в том, что моряки оказались в российской тюрьме. По словам юриста, экс-президент намеревался ввести военное положение и сорвать выборы.
Помимо имеющихся трех, на горизонте маячит четвертое дело: Портнов обвинил Порошенко в узурпации судебной власти. Теперь команда юриста будет добиваться ареста всего имущества бывшего президента.
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