Отправленному в тюрьму Порошенко нанесли новый удар

Противники бывшего лидера Украины Петра Порошенко еще до суда над ним вынесли заочный приговор и отправили его за решетку. Эксперты не исключают, что экс-президент Незалежной получит реальный срок. К уже имеющимся трем уголовным делам против него может добавиться четвертое.



прочитано 1170 раз