Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
Порошенко понимает, что нынешнему президенту вполне по силам упечь его за решетку. Тем более что причин для этого великое множество.
Желая спасти свою шкуру, бывший президент пытается доказать, что может быть полезен новым властям. Как говорится, захочешь жить – еще не такое сделаешь. Не исключено, что Порошенко, смирив гордыню, пытается напроситься в советники к Зеленскому по внешнеполитическим вопросам.
Одна из главных тем здесь, конечно же, Россия. Порошенко обратился к Зеленскому и посоветовал ему, как вести себя с Москвой.
Бывший президент призвал нового как можно скорее добиться освобождения украинских моряков, вторгшихся в территориальные воды России и задержанных пограничниками в ноябре прошлого года. Порошенко посоветовал Зеленскому не ждать, когда этого потребует общество.
Верить Москве и заигрывать с ней нельзя, уверен экс-президент. "Под каждым ее обещанием скрывается единственная цель – разрушить успех европейской Украины", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.
А вы заметили, как с уходом Порошенко, резко закончились регулярные нападения Путина на Украину? Не переживайте, они начнутся снова, как только рейтинг Владимира Зеленского начнёт падать.— Голос Мордора (@spacelordrock) 24 мая 2019 г.
К несчастью для бывшего главы государства, Зеленскому вряд ли нужны его советы. Понимая, что Порошенко – сбитый летчик, новый украинский лидер вряд ли захочет брать его под свое крыло.
Более того, новый президент может форсировать уголовные дела против предшественника. А их количество после ухода Порошенко с поста главы государства растет как грибы после дождя.
Противники Порошенко старательно раскручивают тему уголовного наказания экс-президента. Так, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал Зеленского к аресту и суду над Порошенко. В противном случае, полагает чиновник, ушедший президент постарается ограничить власть действующего.
За последнюю неделю против Петра Порошенко возбудили уже три уголовных дела. Его обвиняют в госизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов и отправке моряков на убой в Керченский пролив в ноябре прошлого года.
Балерина открыла комментарии в своем микроблоге
Звезда сходила на свидание
Названы ответственные за сбой
Выступление российского спортсмена пришлось прервать
Популярные темы форума
Как вам Евровидение 2019?
Сосед гей
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
Мой муж гинеколог
Первый размер груди
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Боюсь одиночества
Очень хочу мальчика
У него нет высшего образования
Муж изменят с племянником
Коллеги-ворье и убийцы
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
Важна ли внешность для мужчины?
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Никогда не видел голой девушки в живую
Хочу вернуть старые отношения
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Шкивает из стороны в сторону...
Друг заделал ребенка
Любовник младше на 10 лет
Занимает и не возвращает
Бросил Мущина
Постоянно устраивает скандалы
Подарил ужасную машину
Как избавить от молочницы
Муж трансвестит
Если он резко перестал писать
Мой друг забеременел
Мнение о дниру