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Политика

Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому

Петр Порошенко. Фото: Global Look Press
Против бывшего главы Украины Петра Порошенко завели несколько уголовных дел, а "доброжелатели" заочно вынесли ему суровый приговор и отправили в места не столь отдаленные. На этом фоне экс-президент обратился к новому лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.  
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Порошенко понимает, что нынешнему президенту вполне по силам упечь его за решетку. Тем более что причин для этого великое множество.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Желая спасти свою шкуру, бывший президент пытается доказать, что может быть полезен новым властям. Как говорится, захочешь жить – еще не такое сделаешь. Не исключено, что Порошенко, смирив гордыню, пытается напроситься в советники к Зеленскому по внешнеполитическим вопросам.  

Одна из главных тем здесь, конечно же, Россия. Порошенко обратился к Зеленскому и посоветовал ему, как вести себя с Москвой.  

Бывший президент призвал нового как можно скорее добиться освобождения украинских моряков, вторгшихся в территориальные воды России и задержанных пограничниками в ноябре прошлого года. Порошенко посоветовал Зеленскому не ждать, когда этого потребует общество.  

Верить Москве и заигрывать с ней нельзя, уверен экс-президент. "Под каждым ее обещанием скрывается единственная цель – разрушить успех европейской Украины", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.  

К несчастью для бывшего главы государства, Зеленскому вряд ли нужны его советы. Понимая, что Порошенко – сбитый летчик, новый украинский лидер вряд ли захочет брать его под свое крыло. 

Более того, новый президент может форсировать уголовные дела против предшественника. А их количество после ухода Порошенко с поста главы государства растет как грибы после дождя.  

Противники Порошенко старательно раскручивают тему уголовного наказания экс-президента. Так, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин призвал Зеленского к аресту и суду над Порошенко. В противном случае, полагает чиновник, ушедший президент постарается ограничить власть действующего.  

За последнюю неделю против Петра Порошенко возбудили уже три уголовных дела. Его обвиняют в госизмене и коррупции при распределении должностей, легализации преступных доходов и отправке моряков на убой в Керченский пролив в ноябре прошлого года. 

Автор: Иван Поляков26 мая 2019, 07:30
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