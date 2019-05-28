Зеленский тянет руки к Крымскому мосту
Министерство внутренних дел Укрианы планирует добиться смены статуса Керченского пролива на "международный". Это, как полагают политики Незалежной, "решит многие вопросы", передает канал "360".
"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", – цитирует заместителя украинского МИДа Елену Зеркаль НСН.
При этом она подчеркнула, что пока Киев не планирует разрывать заключенное с Россией соглашение об использовании пролива. По словам Зеркаль, это "базовый документ", в частности, именно им сейчас руководствуется трибунал при решении вопроса по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе.
Добавим, что международный статус означает, что в таких водах могут ходить "все суда и летательные аппараты". Они пользуются правом транзитного прохода, которому не должно чиниться препятствий. При этом страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих его для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его, отмечает RT.
К слову, Киев уже не первый раз делает громкие заявления о Керченском проливе. Так, ранее на Украине обещали вернуть себе не только Крым, но и прибрать к рукам Крымский мост. Более того, Незалежная обещала установить и свои правила в проливе, ограничив российское судоходство, но дальше заявлений, конечно, дело не пошло&
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