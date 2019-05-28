Зеленский тянет руки к Крымскому мосту

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 28 мая
Лента новостей
05:33
Известная модель избила сына Дэвида Бэкхэма
04:26
Курение кальянов вызывает туберкулез
00:07
Беременную невесту вышлют из постели Тимати
21:56
Бузова появилась на публике в подарке от Тарасова
21:49
Жену Овечкина поздравили с беременностью
21:49
Гороскоп на июнь
21:18
Киркоров с автоматом довел до инфаркта Дробыша
21:11
"Единая Россия" поможет жертвам автомошенников
21:08
Снявший кольцо Харламов "спалился" перед Асмус
20:43
У 19-летней дочери Маликова проснулся материнский инстинкт
20:38
Бондарчук выбирает имя новорожденной малышке
20:35
В Уфе двое детей отравились бытовым газом
20:07
Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение
19:57
Дочь Боярского раскрыла семейную тайну
19:35
Королева одобрила роман 17-летнего сына с красоткой-моделью
19:04
Обрушение крыши на заводе убило двух человек
18:28
Водонаева в ужасе бросилась к врачам
18:24
Гадкий альфонс: Шепелев изобличил звезду российских сериалов
17:50
Фестиваль "Небо: теория и практика": Как это было
17:34
Самые безумные просьбы к пластическому хирургу
17:15
Зеленского отчитали из-за вероломного плевка в друзей
17:03
Матерился и бил: мать раскрыла подробности неудачного брака Полищук
16:57
"Несовместимо с семьей": Бородина сделала громкое заявление
16:25
Беременная невеста Тимати может потерять ребенка
16:14
Раскаявшийся отец Децла публично признал свою вину
16:12
Под Москвой приезжий украл из банкомата почти 100 тысяч
15:40
"Смотреть больно": Савельева показалась после родов
15:34
Молния ударила в ракету "Союз" прямо на старте (видео)
15:19
Есть раненые: в Ставрополе на журналистов известной газеты набросились с ножом
15:03
Мария Шукшина выживает из квартиры взрослого сына
14:59
Молодая любовница ждет ребенка от Сергея Астахова
14:47
"Обожаю": Собчак не до сна из-за инвалида и карлика
14:44
Известная актриса возбудила россиян фигурой в купальнике
14:26
Солнечная Suzuki Vitara: удачное обновление
14:16
"Сейчас как врежу!": народная артистка набросилась на любовника Максаковой
14:04
Как жара влияет на женский организм
14:01
Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"
14:01
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
13:43
Растопырившаяся Волочкова попала за решетку (видео)
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 мая 2019 года
13:32
Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой
13:27
"Колготки в сеточку и короткая юбка": муж Поклонской поделился пикантными воспоминаниями
13:24
Докатились: на Украине распространили нелепые слухи о Путине
13:24
Около 300 кг сыра из Европы сожгли в Петербурге
13:17
В России хотят вернуть практику сдачи бутылок
13:05
Правила призыва в армию серьезно ужесточат
12:53
"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте
12:48
Заключенные подняли бунт и совершили массовый побег из колонии в Одессе
12:19
"Это больно и трагично": Пригожин поставил точку в семейной распре
11:50
"Место жены – на кухне!": Каменских распекли за "горячее" фото из ванной
11:49
Максакова со слезами покаялась перед бывшим мужем
11:39
"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев
11:38
Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС
11:35
"Я приветствую цветные революции": Диброва разнесли за публичную истерику
11:19
У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей
10:46
Изменившуюся Лорак перестали узнавать
10:40
"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов
10:34
Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков
10:14
65-летняя Татьяна Веденеева показала клубничку
10:08
Пугачева не пришла на день рождения Орбакайте
09:59
Женственная Арзамасова произвела фурор (видео)
09:38
Российским чиновникам дадут очередную прибавку к зарплате
09:37
"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение
09:01
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
08:51
Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
08:36
На фестивале "Все цвета джаза" объявили победителей V премии Радио JAZZ
08:14
Россияне довели опозоренного Овечкина
08:07
Гороскоп на неделю
06:24
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
04:33
Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
02:14
"Полный набор советского алкоголика": Самбурскую смешали с грязью после истерики
00:21
"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
22:37
"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
22:03
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
20:26
"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием
19:28
Россия вырвала у чехов лакомый кусок
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года
16:39
"Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую
16:25
"Все такой же молодой": снимок Маликова с детьми вызвал восторг
15:46
Москвичей предупредили об июльской жаре на следующей неделе
15:18
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
14:51
Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах
14:20
Столичные аэропорты задержали более 20 рейсов
13:58
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
13:47
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
13:23
На праймериз "Единой России" работают 2802 участка
13:23
Подруга проболталась о беременности невесты Тимати
13:03
"Тело в шляпе": Варнава возбудила россиян пикантным фото
12:32
Пугачева заставила мать Королевой кусать локти
12:08
У Лазарева родилась дочь
11:54
"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина
11:34
Настя Каменских ответила на слухи о беременности после свадьбы
11:06
Распустивший группу Шнуров раскрыл планы об участии в шоу "Голос"
10:58
Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
10:34
"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
10:19
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
10:08
Зеленского предупредили о серьезной опасности
07:30
Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
06:35
Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
03:12
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
Зеленского предупредили о серьезной опасности
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
Политика

Зеленский тянет руки к Крымскому мосту

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
МИД Украины намерен добиваться смены статуса Керченского пролива, дабы пресечь "спекуляции" России. Впрочем, в Киеве делали и более безумные заявления – к примеру, обещали прибрать к рукам Крымский мост.
прочитано 176 раз

Министерство внутренних дел Укрианы планирует добиться смены статуса Керченского пролива на "международный". Это, как полагают политики Незалежной, "решит многие вопросы", передает канал "360".

ПО ТЕМЕ

"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев

Закрытие Крымского моста: объявлено о серьезных проблемах с переправой

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", – цитирует заместителя украинского МИДа Елену Зеркаль НСН.

При этом она подчеркнула, что пока Киев не планирует разрывать заключенное с Россией соглашение об использовании пролива. По словам Зеркаль, это "базовый документ", в частности, именно им сейчас руководствуется трибунал при решении вопроса по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе.

Добавим, что международный статус означает, что в таких водах могут ходить "все суда и летательные аппараты". Они пользуются правом транзитного прохода, которому не должно чиниться препятствий. При этом страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих его для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его, отмечает RT

К слову, Киев уже не первый раз делает громкие заявления о Керченском проливе. Так, ранее на Украине обещали вернуть себе не только Крым, но и прибрать к рукам Крымский мост. Более того, Незалежная обещала установить и свои правила в проливе, ограничив российское судоходство, но дальше заявлений, конечно, дело не пошло& 

28 мая 2019, 08:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне чудо-сайт O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁C︁O︁M︁/1Z989OD Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне чудо-сайт O︁N︁T︁W︁I︁G︁G︁S︁Y︁.︁C︁O︁M︁/1Z989OD Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Снявший кольцо Харламов "спалился" перед Асмус
У 19-летней дочери Маликова проснулся материнский инстинкт
Бондарчук выбирает имя новорожденной малышке
Пустившим грязные слухи о шизофрении Степанова вынесли предупреждение

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Политика

Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха

Президент решил оригинально поздравить киевлян с Днем города
Шоу-бизнес

Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"

Семья оградила ребенка от травли и психологической травмы
Шоу-бизнес

"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение

Телеведущая трогательно обратилась к артисту в Instagram
Политика

Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина

Выскочка получил по заслугам

Гороскоп

Гороскоп на июнь
Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак

Фоторепортажи

Самая дорогая plus-size модель покоряет народ "горячими" формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Ослепительный Киркоров резко помолодел
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru