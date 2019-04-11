Сделано хаявление о военном перевороте в Судане

В здание гостелерадиокомпании Судана вошла группа военнослужащих, передает RT. Ожидается, что в ближайшее время представитель Вооруженных сил страны сделает некое важное заявление. Некоторые эксперты, политологи и журналисты предположили, что речь может идти об объявлении в Судане военного переворота.

Тем временем возле здания телерадиокомпании собрались тысячи людей, передает Life.ru. Они протестуют против старого правительства. Отметим, акции протеста не утихают в стране уже четвертый месяц. Страна оказалась в тяжелом экономическом положении уже давно – после введения санкций США и отделения главного источника нефтяных доходов, Южного Судана.