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Сделано хаявление о военном перевороте в Судане

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В здание гостелерадиокомпании Судана вошла группа военнослужащих, передает RT. Ожидается, что в ближайшее время представитель Вооруженных сил страны сделает некое важное заявление. Некоторые эксперты, политологи и журналисты предположили, что речь может идти об объявлении в Судане военного переворота.

Тем временем возле здания телерадиокомпании собрались тысячи людей, передает Life.ru. Они протестуют против старого правительства. Отметим, акции протеста не утихают в стране уже четвертый месяц. Страна оказалась в тяжелом экономическом положении уже давно – после введения санкций США и отделения главного источника нефтяных доходов, Южного Судана.

11 апреля 2019, 08:14

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