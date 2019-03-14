Объявлено о присоединении Украины к России

Украину в ближайшем будущем ждет распад. Большая часть страны присоединится к России.

Подавляющая часть населения Украины выступает за интеграцию с Россией, поэтому 80% граждан скоро сделают свой выбор. Такой сценарий озвучил политолог Сергей Марков.

По его мнению, если на Украине будет ликвидирована хунта, то страну ждет жесткое переформатирование: она будет разделена на две части – западную и восточную. "Большинство, процентов 70-80, захотят жить либо в отдельной Новороссии, либо захотят воссоединиться с Россией", – приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".

По данным исследований, от 60 до 80% жителей Украины постоянно говорят на русском языке. Как бы власть ни насаждала украинскую мову, люди все равно остаются верны языку своих предков. Не исключено, что когда-нибудь власть в Незалежной поймет, что без России у Украины нет будущего, и восстановит добрососедские отношения между нашими странами.

Пока что в программах кандидатов в президенты Украины нет даже намека на дружбу с Москвой. Национализм, граничащий с фашизмом, стал идеологической платформой страны. Последние пять лет, после Майдана 2014 года, украинские власти делают все, чтобы еще больше рассорить народы, живущие в мире и согласии.

Украина запретила въезд на свою территорию российским артистам и журналистам, певцам и политикам. Все вещание в стране ведется на украинском языке, а в городах массово переименовывают улицы, носящие имена знаменитых деятелей советского прошлого. На этом фоне есть все основания говорить о скором воссоединении русскоязычной части Украины с Россией.