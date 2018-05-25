Порошенко назвал срок "освобождения" Украины от России

Президент Украины Петр Порошенко – один из чемпионов мира по лицемерию. Черное он называет белым, а зло – добром. Сопротивление Донбасса украинской агрессии для него – "оккупация", а стреляющие из артиллерии по мирным городам региона военнослужащие ВСУ - "освободители". На этот раз лидер Незалежной выступил с очередным искрометным заявлением о ситуации в Донбассе и отношениях с Россией. Он заявил, что знает, как освободить Украину от "агрессора". Назвал даже конкретный срок – пять лет.



По его словам, он, как президент, имеет "четкое представление" о том, что делать в ближайшие годы. "Чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", – заявил украинский лидер в ходе заседания Национального инвестиционного совета.

Впрочем, это уже не первый раз, когда Порошенко выдвигает конкретные сроки. Еще в мае 2014 года, при вступлении в должность главы государства, он заявил, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе закончится через несколько месяцев. Украинский лидер в сроках серьезно ошибся: военная операция продолжается и по сей день, правда, уже под другой вывеской, как "операция Объединенных сил". Но сути это не меняет.

Заявление Порошенко стоит рассматривать в контексте грядущей президентской кампании. В конце марта следующего года на Украине пройдут очередные выборы главы государства. Рейтинг Порошенко низок, как никогда: как гласят социологические исследования, украинский лидер получил бы несколько процентов голосов в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Зато лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вырвалась вперед. Ее рейтинги тоже не слишком высокие, но на фоне абсолютно дискредитировавшего себя Порошенко она смотрится в глазах многих граждан Незалежной гораздо более привлекательно.

Порошенко же принципиально важно удержать за собой пост. А это невозможно без поддержки со стороны соединенных Штатов, которые руководят как внешней, так и внутренней политики Киева. Соответственно, кандидат на каждый высокий пост, прежде всего президентский, должен получить "ярлык на княжение" в Вашингтоне.

Слова Порошенко необходимо рассматривать именно в контексте этих телодвижений. Он стремится заручиться доверием Вашингтона, прорекламировать себя как наиболее выгодную для американцев кандидатуру.





Поэтому, скорее всего, риторика украинского лидера по мере приближения выборов будет лишь ужесточаться. Не исключено, что это отразится и на ситуацию в Донбассе, где последние несколько недель не утихают бои между украинскими силовиками и отрядами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.