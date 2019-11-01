Упавшего на колени перед Западом Порошенко смешали с грязью

Поведение Петра Порошенко сродни мазохизму. Создается впечатление, что бывший президент Украины получает удовольствие, униженно прося Запад об очередном одолжении. Последнее время политик как будто с цепи сорвался, повторяя каждый день как мантру заявления о сотрудничестве с НАТО.



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