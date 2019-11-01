Упавшего на колени перед Западом Порошенко смешали с грязью

Очередное подобное сообщение бывший президент, а ныне
депутат Верховной рады, оставил на своей странице в "Твиттер". Он
высказался по поводу сотрудничества с Североатлантическим альянсом.
Порошенко призвал новые власти сохранить достигнутые им результаты сотрудничества с блоком. Главная задача Верховной рады, заявил он, – получить план действий по членству в организации. "Нет ничего более важного сейчас с точки зрения безопасности для Украины", – написал парламентарий.
Комментаторы отреагировали на сообщение политика без восторга. "Кроме рюмки коньячку. Да, ЛитрЛексеич?" – намекнул на пристрастие Порошенко к горячительным напиткам пользователь с ником Von Insterburg.
Другие выразили опасение, что со вступлением в Североатлантический альянс на Украине появятся американские базы, что окончательно поставит крест на независимости страны. "Чтобы навсегда оказалась (страна. – Прим.ред.) под американским сапогом и диктатом Запада?" – обратилась к Порошенко комментатор Tatyana Pavlova.
Ми маємо зберегти наші результати співпраці з НАТО.— Петро Порошенко (@poroshenko) November 1, 2019
Ми маємо точно забезпечити отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
Нічого важливішого зараз в плані безпеки для України не існує.
О вступлении Украины в НАТО всерьез заговорили при президенте Викторе Ющенко. Во времена Петра Порошенко членство в Североатлантическом альянсе было провозглашено национальной целью. Владимир Зеленский подтвердил курс своего предшественника.
Просить НАТО принять в свои ряды Украину Петр Порошенко намерен на грядущем саммите организации в Лондоне. Для Киева это "вопрос жизни и смерти", пафосно объявил политик.
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