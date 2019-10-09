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Политика

Разговор Зеленского с Трампом назвали пугающим и сумасшедшим

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Скандал, разгоревшийся из-за телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа, и не думает стихать. На тот раз СМИ с упоением подхватили оценку общения двух президентов, которую дал слушавший переговоры сотрудник Белого дома.
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Публикация расшифровки телефонных переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа, казалось бы, расставила все по своим местам и закрыла все вопросы, которые могли бы возникнуть в связи с этим. Однако оппоненты президента США нашли способ продолжить раздувать скандал.

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В частности, они обратили внимание на слова сотрудника Белого дома, который слушал тот самый разговор. Состоявшуюся беседу чиновник назвал "сумасшедшей" и "пугающей", передает "Интерфакс". Со слова осведомителя из ЦРУ, его собеседник был явно потрясен теми вещами, которые прозвучали во время переговоров.

Он добавил, что сразу после завершения звонка юристы Белого дома стали обсуждать последствия произошедшего. По мнению ого самого чиновника, Дональд Трамп совершил преступление, принудив другую страну начать расследование в отношении гражданина США.

Подобные слова прозвучали бы убийственно для репутации Дональда Трампа, если бы он отказывался бы предоставить расшифровку переговоров. Однако президент США уже пошел на этот шаг. И текст его разговора с Владимиром Зеленским показал, что никакого давления на своего собеседника американский лидер не оказывал.

Более того, президент Украины сам выразил готовность сделать все, чтобы удовлетворить все чаяния своего партнера. И если по результатам разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и могут возникнуть вопросы, то исключительно к Петру Порошенко и Джо Байдену, которые, судя по всему, могут быть причастны к попытке скрыть международное коррупционное преступление.

Автор: 9 октября 2019, 11:40

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