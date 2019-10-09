Единогласно: в Нидерландах выступили за расследование роли Украины в катастрофе MH17

Депутаты парламента Нидерландов единогласно поддержали предложение расследовать роль Украины в деле о крушении рейса MH17, передает RT. Речь идет о выяснении вопроса, по каким причинам власти Незалежной не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Как отмечают многие эксперты, этот вопрос заставит международное сообщество задуматься над целым рядом других несоответствий в украинской версии событий. Однако это сработает только в том случае, если западное общество и политики действительно готовы узнать правду. В этом аналитики серьезно сомневаются.
Парламент Нидерландов одобрил расследование о роли Киева в деле крушения MH17: Почему Укр не закрыла "небо"?— Agent VVP ����\���� 1244\Устав/ (@DM55283) October 8, 2019
Еще бы узнать,кому выгодно было задерживать это расследование,ведь нидерлСовбез в 2015 указывал,что лайнер при"закрытом небе" полетел бы по другому маршруту и не был сбит https://t.co/UO5rw8KUdn
"Я бы особых иллюзий на тему этого расследования не питал. Все это видится реакцией Голландии на позицию, занятую Малайзией, которая не признала выводов расследования", – цитирует "Царьград" публициста Бориса Рожина. Он напомнил, что именно Нидерланды на протяжении нескольких лет игнорировали доказательства и улики, которые были предоставлены Россией.
Новое расследование, считает эксперт, лишь создаст видимость объективного подхода. "Разумеется, на вопрос, почему роль Украины не была расследована в предшествующие годы, вразумительный ответ мы вряд ли получим", – заметил Рожин.
Хорошо, конечно, что парламент Нидерландов, несмотря на явное нежелание "следователей", заинтересовался ролью Украины в деле #mh17; плохо, что делается это для создания иллюзии объективности, без поиска следов ракеты, хранившейся на Украине, и публикации "разведданных из США".— Филипп Масловский (@soulstray) October 9, 2019
Напомним, что пассажирский лайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Практически сразу после трагедии западные страны, в первую очередь США, обвинили в произошедшем ополченцев и Россию.
Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов до недавнего времени старательно делала вид, что озвученных российской стороной факторов не существует. В частности, речь идет о происхождении ракеты, которой был сбит лайнер. Это снаряд советского производства, который был отправлен на Украину и не покидал пределов страны.
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