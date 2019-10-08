Трясущий кулаками Трамп сел в лужу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сел в буквальном смысле слова в лужу. После его угроз Россия и Турция решили отказаться от доллара.

Все началось с резких и громких высказываний Трампа в социальной сети "Твиттер". Там глава Америки говорил, что если турецкие власти сделают что-то, что президенту покажется недопустимым, он обрушит экономику их страны. Тогда его высмеяли пользователи интернета, а теперь Турция дала хороший отпор.

Как сообщает телеканал "Царьград", российский Минфин и турецкое Министерство казначейства и финансов подписали соглашение, по которому расчет за услуги между собой будут производить в национальных валютах. Ранее, министерства расплачивались долларами. Примечательно, что такое решение было принято на следующий же день после угроз Трампа.

"Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества", – гласит сообщение Минфина России.

Договор направлен на обеспечение бесперебойности и правомерности расчета между двумя странами-партнерами. Кроме того, это позволит усилить и углубить межбанковское взаимодействие России и Турции. Свои подписи на соглашении поставили глава Минфина Антон Силуанов и Берат Албайрак.

Сейчас основной целью двух ведомств является плавный и постепенный переход к использованию рубля и лиры в расчете между Турцией и Россией. Для этого требуется создать необходимую инфраструктуру, однако отмечается, что в случае успеха такой переход повысит ликвидность обеих валют.