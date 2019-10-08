Бросивший вызов Путину Лукашенко заговорил о войне

На днях белорусский лидер встречался с украинским коллегой
Владимиром Зеленским. Помимо прочего, президенты обсудили совместное
производство вооружений. Лукашенко предложил украинским властям подумать над
разработкой ракет.
Минск бросил Москве ракетный вызов, прокомментировала инициативу Батьки газета "Взгляд". О вооружениях белорусский лидер продолжил говорить на международном форуме "Минский диалог". Правда, на этот раз Лукашенко выразил опасение конфликтов между Россией и Западом. По его мнению, накал противостояния достиг предела.
Путь от локального конфликта до ядерной войны Россия и Запад могут пройти за несколько минут, ужаснулся Лукашенко. Особенно опасным белорусский лидер назвал выход Москвы и Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но почему-то он не упомянул, что ликвидировать соглашение было инициативой США.
У России и Запада есть два года, чтобы договориться по ядерным вооружениям, полагает Лукашенко. В противном случае отношения в этой сфере останутся без регулирования. "Человечество семимильными шагами движется к черте, за которой – пропасть", – предупредил глава государства.
Форум "Минский диалог" открылся в белорусской столице в понедельник. В нем принимают участие эксперты и политики из разных стран. По замыслу организаторов, мероприятие должно стать площадкой для общения и решения спорных вопросов между Западом и Востоком.
Многие эксперты критикуют форум и называют его антироссийской площадкой. Проведением форума Лукашенко пытается позиционировать себя в качестве нейтрального игрока, а не союзника Москвы, отмечают критики. По их мнению, это свидетельствует о развороте политического курса республики на Запад и отрыве от России.
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