На Украине заявили об отказе от Донбасса

Реальность сценария с отказом Киева от Донбасса оценил
украинский политолог Иван Мезюхо. Он сомневается, что руководство страны пойдет
на такой шаг, вместе с тем в окружении Зеленского понимают, что вернуть регион
в состав страны на прежних условиях невозможно.
По крайней мере на словах Киев от Донецка и Луганска не откажется. "Это будет означать крушение всей властной вертикали в стране", – сказал эксперт в эфире НСН.
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