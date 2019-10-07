Допрыгался: в Москве объявили о санкциях против Лукашенко

Против Лукашенко предложили ввести санкции за шашни с
Зеленским. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил глава Центра
изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Поведение белорусского лидера политолог назвал возмутительным. "Он, говорят, крупнейший производитель лобстеров, креветок и сейчас, оказывается, добытчик нефти! Просто крупнейший во всем", - поиронизировал эксперт, намекая на контрабанду санкционной продукции в Россию через Белоруссию.
Москва не должна закрывать глаза на поведение Лукашенко, уверен Багдасаров. Он привел в пример позицию Соединенных Штатов, которые готовы вводить санкции даже против своих союзников, если те нарушают "генеральную линию партию".
"Они говорят: против Ирана такие-то санкции, нарушите – мы против вас введем санкции, и все тихо сидят. Вот этим надо заниматься, это главное для нас", – сказал политолог.
С Зеленским Лукашенко встретился на Форуме регионов в Житомире 4 октября. Президенты обсудили двусторонние отношения. Помимо официальной части, главы государств более двух часов общались за закрытыми дверями.
Сообщается, что президенты, помимо прочего, обсуждали совместное производство ракетной техники. Лукашенко попросил Зеленского помочь с разработкой вооружений в Белоруссии. Неизвестно, что ответил лидер Незалежной, но перед журналистами по итогам переговоров Батька предстал в хорошем расположении духа. Своего коллегу он одаривал многочисленными комплиментами.
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