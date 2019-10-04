Улыбчивый Путин довел до истерики нервного Лукашенко

На форуме в Ереване Александр Лукашенко держался в стороне
от других лидеров стран Евразийского союза. На одной из видеозаписей российский
лидер Владимир Путин о чем-то оживленно беседует с премьер-министром Армении Николом
Пашиняном. Оба улыбаются. Сидящий в одиночестве белорусский лидер напряженно
смотрит в их сторону.
Плохое настроение белорусского лидера влиятельные телеграм-каналы связывают с происходящим вокруг военного атташе России в Белоруссии Романа Спиридонова. Несколько дней назад он покинул Минск якобы по просьбе белорусского руководства.
Как сообщают СМИ, есть информация о "недопустимом происшествии в белорусско-российских отношениях". Что именно произошло, пока не ясно, но Лукашенко закатил истерику прямо в Ереване. Пашиняну пришлось его успокаивать.
Пашинян и Путин что-то оживлённо обсуждают после заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване. Лукашенко, кажется, тоже хотел бы pic.twitter.com/hCJ6lQethC— RT на русском (@RT_russian) October 1, 2019
"Владимир Путин отказался встречаться с Лукашенко один на один. Не дожидаясь окончания мероприятия, вся белорусская делегация вместе с Лукашенко покинула Армению. Глава белорусского государства даже ни с кем не попрощался", – пишет издание "Белорусский партизан" со ссылкой на влиятельные телеграм-каналы.
Подозрения в отношении белорусского лидера возникли у наблюдателей после публикации премьером Армении двух селфи с лидерами стран ЕврАзЭс. На снимках присутствуют лидеры России, Казахстана, Киргизии, а также Ирана и Молдавии. Но Батьки среди них нет.
Отсутствие Лукашенко журналисты посчитали странным. Они предположили, что между Минском и Ереваном складываются напряженные отношения.
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