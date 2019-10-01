Китай показал на параде супермощную ракету

На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Общественность ожидала показа ракеты еще в 2009 году, но этого не произошло. Над трехступенчатой твердотопливной DF-41 в Китае работали еще с 1980-х годов. Однако испытания ракеты начались только в 2012-том. На параде было продемонстрировано почти 600 единиц техники, в небо поняли свыше сотни самолетов, отмечает Царьград.
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