Украла миллиард: Тимошенко припомнили старые грехи
О темных пятнах из прошлого Юлии Тимошенко рассказал экс-депутат Верховной Рады, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко. "Бывший премьер-министр Павел Лазаренко вместе с Юлией Тимошенко, которая была президентом "Единой энергетической системы Украины", разработали схему выведения полученных за российский газ денег за границу на офшорные счета, которые принадлежали Тимошенко", – заявил генерал.
Очевидно, что администрация президента не оставит в покое оранжевую принцессу и припомнит ей еще какие-нибудь грехи. Украинское издание "ПолитНавигатор" пишет, что Петр Порошенко подготовил план по возвращению из США экс-премьера Павла Лазаренко. Там сбежавшего с Украины чиновника осудили за коррупцию.
Порошенко хочет использовать Лазаренко на предстоящих президентских выборах с целью дискредитации своей главной соперницы. Якобы Лазаренко уже предложили сделку – отдать 160 миллионов долларов Украине, 23 миллиона оставить себе, а оставшуюся сумму из арестованных на его счетах 477 миллионов распределить между сопричастными странами, где находились его активы.
31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. На главный пост в стране претендуют более 30 человек. Действующий президент Петр Порошенко должен объявить о своем участии в гонке 29 января. Согласно опросам общественного мнения, он занимает третью строчку в рейтингах популярности кандидатов, уступая лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и артисту Владимиру Зеленскому.
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