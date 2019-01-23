Собутыльник Порошенко шокировал откровениями о поцелуях Тимошенко
В 2012 году, когда президентом был Виктор Янукович, Луценко был признан виновным в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением. Печерский районный суд Киева приговорил его к четырем годам лишения свободы и конфискации всего имущества.
В тюрьме политик пересекся с Юлией Тимошенко, ныне возглавляющей партию "Батькивщина". В интервью Дмитрию Гордону Луценко рассказал, что как-то сидел с "оранжевой принцессой" в одном автозаке. "Я научил ее, как передавать малявы при поцелуях", – разоткровенничался генпрокурор. По его словам, записку необходимо замотать в целлофан.
О тюремных правилах, признался Луценко, вспоминает сейчас с ностальгией. Все испытания, заявил генпрокурор, он прошел стойко, чему помогла служба в советской армии. По словам Луценко, единственной проблемой было тесное пространство.
Почему Луценко решил озвучить подробности своих тюремных будней именно сейчас? В марте состоятся выборы президента Украины – 2019. Юлия Тимошенко лидирует в гонке. Видимо, генпрокурор пытается подстраховаться и напомнить вероятному будущему президенту о своей помощи.
Ранее в СМИ просочилась информация о собутыльниках президента Петра Порошенко. Соратника украинского лидера по игре в "литрбол" сдал предприниматель Сергей Курченко. По словам бизнесмена, лидер Незалежной часто прикладывается к бутылке вместе с Луценко. Генпрокурора и президента Курченко назвал "алкогольной парочкой".
В ноябре прошлого года Луценко задумал уйти в отставку и попросил Верховную раду рассмотреть соответствующий вопрос. Однако парламентарии отправлять главу надзорного ведомства в отставку отказались.
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