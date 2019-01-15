"Осталось шпагат повторить": разукрашенную Тимошенко перепутали с Волочковой

Юлия Тимошенко стала похожа на балерину Анастасию Волочкову. Украинский политик консервативна в том, что касается имиджа, – ее обычно узнавали по знаменитой косе. Но вот Тимошенко решилась на эксперимент, и результат превзошел все ожидания. прочитано 1254 раза Одну из самых известных женщин Украины долгие годы узнавали по прическе. Однако времена меняются. Видимо, в преддверии президентских выборов политик решилась на эксперимент со своим образом. ПО ТЕМЕ Тимошенко раскрыла авантюру Порошенко Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик Новое фото появилось на странице Тимошенко в Facebook. Политик позирует в профиль, стоя у окна. Фотография впечатлила подписчиков Тимошенко, а после того, как подметили ее сходство с балериной Волочковой, произвела настоящий фурор в соцсетях. "Неожиданное совпадение", "Осталось только повторить шпагат", "Прямо как родные сестры", "Никогда не замечала раньше, что они такие одинаковые", – пишут комментаторы. Большинство согласны с тем, что в профиль Юлия Тимошенко – с новой прической – и Анастасия Волочкова поразительно похожи друг на друга. Напомним, что лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в предвыборной гонке серьезно уступает президент Украины Петр Порошенко. Многие эксперты предрекают ей победу на выборах главы государства в 2019 году. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Дек 2018 в 1:41 PST Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Нынешний глава государства занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов – свой голос за него готовы отдать лишь 9,4% жителей страны. На первой строчке расположилась Юлия Тимошенко, которую поддерживают 16,9% украинцев. За ней идет комик Владимир Зеленский – 11,3% респондентов. Тройку замыкает Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 10,9% жителей Незалежной.

15 января 2019, 08:45 Автор: Андрей Евлампиев