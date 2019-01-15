"Осталось шпагат повторить": разукрашенную Тимошенко перепутали с Волочковой
Одну из самых известных женщин Украины долгие годы узнавали по прическе. Однако времена меняются. Видимо, в преддверии президентских выборов политик решилась на эксперимент со своим образом.
Новое фото появилось на странице Тимошенко в Facebook. Политик позирует в профиль, стоя у окна. Фотография впечатлила подписчиков Тимошенко, а после того, как подметили ее сходство с балериной Волочковой, произвела настоящий фурор в соцсетях.
"Неожиданное совпадение", "Осталось только повторить шпагат", "Прямо как родные сестры", "Никогда не замечала раньше, что они такие одинаковые", – пишут комментаторы. Большинство согласны с тем, что в профиль Юлия Тимошенко – с новой прической – и Анастасия Волочкова поразительно похожи друг на друга.
Напомним, что лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в предвыборной гонке серьезно уступает президент Украины Петр Порошенко. Многие эксперты предрекают ей победу на выборах главы государства в 2019 году.
Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. Нынешний глава государства занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов – свой голос за него готовы отдать лишь 9,4% жителей страны.
На первой строчке расположилась Юлия Тимошенко, которую поддерживают 16,9% украинцев. За ней идет комик Владимир Зеленский – 11,3% респондентов. Тройку замыкает Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 10,9% жителей Незалежной.
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