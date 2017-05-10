Украина потребовала вернуть "оккупированную" Кубань

Украина может возобновить авиасообщение с Россией. Однако для этого Москва должна выполнить несколько условий – в частности, отдать Кубань. Оригинальную идею озвучил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Россия должна вернуть Украине "все оккупированные территории". В перечень регионов, которые Киев почему-то считает своими, украинский министр включил и Краснодарский край.

"Мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, Востока Украины и, надеюсь, Кубани, а также других украинских территорий, которые были захвачены Россией в своё время", - заявил Омелян журналистам. Когда именно Россия "захватила" Кубань (да и все остальные территории), чиновник не уточнил.

Украина закрыла воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний с 25 октября 2015 года. Поводом стали рейсы авиаперевозчиков в Крым. В Москве тогда же подобные шаги украинских властей назвали безумием.

Аппетиты Киева распространяются не только на Кубань. Не так давно глава подконтрольной Киеву Донецкой областной администрации Павел Жебривский заявил, что хотел бы видеть "возвращение Ростовской области в лоно Украины", напоминает Life.ru.

Кроме того, авторитетные украинские "ученые" выяснили, что территории современных Курской, Брянской, Воронежской областей России, якобы, еще в начале ХХ века являлись "этнически украинской территорией". Мечты о "возврате" этих территорий Украине озвучивали, в частности, лидеры запрещенного в России радикального "Правого сектора".

Тем временем украинские власти продолжают так называемую антитеррористическую операцию (АТО) на юго-востоке страны. Силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Обстрелам подвергся 21 населенный пункт Донецкой народной республики. Украинская сторона применяла артиллерию, танки, минометы, гранатометы и тяжелую технику.

