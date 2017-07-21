Пресс-секретарь Белого дома подал в отставку

Утром 21 июля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ушел в отставку по собственному желанию, передает "Газета.ru". Сообщается, что подобное решение он принял во время разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда критически не согласился с решением американского лидера назначить главой департамента коммуникаций Белого дома Нью-Йоркского финансиста Энтони Скарамуччи.

