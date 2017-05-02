Варшаву возмутило сравнение Качиньского с Путиным

Польский МИД ополчился на Эммануэля Макрона. Варшаву возмутило, что кандидат в президенты Франции включил Ярослава Качиньского в список друзей Марин Ле Пен – наряду с Владимиром Путиным. В Польше подобные высказывания посчитали "неуместными".

Варшава с интересом следит за избирательной кампанией во Франции – выборы президента этой страны важны для будущего всего Евросоюза, отметили в польском МИДе. Однако кандидаты позволяют себе сравнения, которые недопустимы.

"С сожалением отмечаем, что в очередной раз во время президентской кампании во Франции, стране, союзной, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Европейскому Союзу, кандидат, претендующий на высшую должность в государстве, использует недопустимые сравнения и ярлыки, которые вводят в заблуждение общественное мнение", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Варшаве особо подчеркнули: всякий, кто знаком с историей и политической ситуацией в Польше, не имеет права обвинять поляков в симпатиях к "имперской России". "Правительство Польши не является союзником мадам Марин Ле Пен. Указание на предполагаемый альянс между госпожой Ле Пен и главой "Права и справедливости" является манипуляцией, а причисление Ярослава Качиньского к стану "нарушающих многочисленные свободы, друзей Ле Пен" – крайне неуместным", – заявляют в МИДе.

Ранее Макрон заявил о том, что союзниками его конкурента в споре за президентское кресло Марин Ле Пен являются Путин и Качиньский. Это не первый выпад кандидата от партии "Вперед" в адрес Варшавы. В конце апреля Макрон призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Польши. Он заявил, что будет настаивать на этом в случае избрания президентом. "Мы не можем себе позволить страну, которая имеет такие серьезные различия с ЕС в отношении налогов и социальной политики", – заявил кандидат.

Макрон также раскритиковал Польшу за отказ участвовать в решении проблемы с мигрантами. Политик пояснил, что намерен проводить жесткую политику в отношении всех стран, которые нарушают основополагающие принципы ЕС и "не уважают европейские ценности".

Первый тур выборов президента прошел во Франции 23 апреля. Во второй тур вышли Эммануэль Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, набравшая 21,53%. Второй тур запланирован на 7 мая, выборы в парламент пройдут месяцем позже.