Савастьянова опровергла ужесточение процедуры внесения законопроектов

Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова опровергла утверждения о том, что парламентарии не смогут внести на рассмотрение законопроекты без одобрения спикера нижней палаты. По ее словам, такое невозможно в принципе.

Депутат отметила, что внесение нормативно-правового акта на рассмотрение регламентируется конституционным правом и законами России. "Регламент Госдумы никак не может ограничивать субъектов законодательной инициативы в их праве", – цитирует парламентария ТАСС.

Она уточнила, что думский комитет по регламенту инициировал поправки, которые, наоборот, детально регламентируют процедуру отзыва законопроектов их инициаторами, а также вводят такое понятие уведомления парламентских фракций о вносимых инициативах депутатами, которые являются их членами.

"Поправки в регламент детально прописывают процедуру отзыва, поскольку этот вопрос пока не был регламентирован. Права субъекта не поменялись. Отзыв законопроекта возможен на разных этапах его рассмотрения, согласно заявлению авторов", – отметила Савастьянова.

По ее словам, предлагается установить, что если заявление об отзыве направляется до момента росписи председателем инициативы в профильный комитет Госдумы, ее автоматически можно считать внесенной. "Если это происходит на этапе рассмотрения в комитете, то решение принимает комитет, если решение о принятии к рассмотрению принято Советом Думы, то решение об отзыве принимает Совет Думы", – пояснила председатель думского комитета по регламенту.

При этом она добавила, что комитет вносит предложение об уведомлении фракций депутатами, которые входят в их состав, о внесении нормативно-правовых актов. "Здесь нет того, чтобы разрешить или не разрешить. Каждая фракция будет самостоятельно определять процедуру уведомления. Это никакой не фильтр. Запрета на внесение нет, ограничения на внесение нет", – подчеркнула парламентарий.

Савастьянова также заявила, что соответствующие поправки в регламент нижняя палата парламента может рассмотреть в пятницу, 19 мая.