Почему Европа поставила крест на Украине

Недавнее решение президента Украины Петра Порошенко о запрете на территории страны российских сетевых сервисов вызвало шквал критики в Европе. В Берлине назвали санкции Киева не соответствующими европейским ценностям.

В Европе Украину никто не ждет, несмотря на предоставление безвизового въезда для граждан страны. Это решение в Москве уже назвали "морковкой на веревочке" и обещанием невыполнимого. Если кто-то в Киеве думает, что финальным аккордом Евромайдана когда-то станет вступление Украины в ЕС, то он глубоко заблуждается.

Отповедь таким мечтателям дал официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Комментируя запрет Киевом "Яндекса" и российских соцсетей, германский чиновник подчеркнул, что Украина не является кандидатом в члены Евросоюза.

Санкции Украины против российских сервисов не соответствуют европейским нормам, заявил на брифинге Зайберт, подчеркнув, что свобода СМИ в Европе является одной из важнейших ценностей. Он также отметил, что ограничение доступа к российским СМИ не способствует улучшению отношений между Москвой и Киевом.

Действия Киева также раскритиковали и другие европейские политики и правозащитники. К примеру, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выпустил специальное заявление, в котором выражается серьезная озабоченность по поводу блокирования российских сайтов на Украине.

16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против российских компаний. В обновленный список попали российские СМИ и IT-компании, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", а также разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web.

Политическим ударом по миллионам пользователей на Украине назвали в самой Незалежной запрет Mail.ru Group и входящих в холдинг соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекса" и всех его сервисов. Украинские военные посчитали, что приложение "Яндекс.Пробки" можно использовать для масштабного наступления.

Уникальное фото:

Советские военачальники планируют наступательную операцию по картам Яндекс. pic.twitter.com/eh1Xx5v81e — Голос Мордора (@spacelordrock) 17 мая 2017 г.

По мнению гражданских властей Украины, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года. Правда, российские специалисты утверждают, что технически сделать это будет крайне сложно из-за того, что на Украине нет средств для таких массовых блокировок.



